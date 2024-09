Una temporada televisiva con pocas novedades pero muchos regresos

R. C.

J. Moreno Domingo, 1 de septiembre 2024, 23:07 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

No será una gran temporada de novedades televisivas. La pequeña pantalla apuesta por los formatos conocidos por el gran público y también regresos de programas pasados, que buscan de nuevo en 2024 el éxito.

La 1 Una ficción sobre las abogadas de Atocha

Lo más inminente será el estreno de la novena edición de 'Masterchef celebrity'. Pitingo, Pocholo Martínez-Bordiú, Cristina Cifuentes, Hiba Abouk, Francis Lorenzo, María León, Pelayo Díaz, Marina Rivers, Inés Hernand, Juan Luis Cano, y Topacio Fresh, entre otros, serán algunos de los famosos del concurso de La 1. La cadena pública también lanzará 'Las Abogadas', una ficción inspirada en la historia real de las abogadas de Atocha (Manuela Carmena, Cristina Almeida, Lola González y Paca Sauquillo) durante el final de la dictadura y el inicio de la democracia. En la parte del entretenimiento, TVE prepara además un nuevo 'talent show' para buscar a cantantes de copla y el regreso de 'That's my Jam', que salta de Movistar Plus+ a La 1 con Arturo Valls a los mandos. Desde la plataforma de pago también se trasladará el cómico David Broncano para batir a 'El hormiguero' de Pablo Motos. Está previsto un nuevo serial español en las tardes ('Valle Salvaje') y un concurso de cocina para la sobremesa, que estará presentado por Lydia Bosch y Germán González.

Antena 3 'Leal y López contra el canal'

La cadena de Atresmedia seguirá apostando por sus productos consolidados. La gran apuesta de entretenimiento será 'La Voz', cuya nueva edición contará con los cantantes Luis Fonsi, Antonio Orozco, Pablo López y Malú en el papel de 'couches'. El primer estreno de la temporada, en cambio, llegará el miércoles 4 de septiembre (22:50 horas) con 'López y Leal contra el canal', un formato presentado por Eva González en el que Iñaki López y Roberto Leal pondrán a prueba sus habilidades. También está previsto la llegada de 'Emparejados' para el jueves 5, un programa especial que conducirá el exfutbolista Joaquín Sánchez con su esposa, Susana Saborido. Por otra parte, Antena 3 tiene previsto emitir un torneo especial de 'Pasapalabra' con cuatro entregas en 'prime time', donde concursantes histórico se jugarán un bote de 100.000 euros. 'Beguinas', una serie inspirada en los beguinatos, comunidades de mujeres que, desde el siglo XIII, defendieron una forma de vida alternativa e independiente del matrimonio y de la Iglesia, será la apuesta de ficción nacional.

Cuatro Vuelven los 'tróspidos' y Calleja

El helicóptero de 'Volando voy' regresa el miércoles (22:50 horas) a Cuatro con Jesús Calleja. En su décima temporada, el formato volverá a sobrevolar la España rural para trasladar a los espectadores a enclaves e historias únicas. Otro de los programas más conocidos del canal, '¿Quién quiere casarse con mi hijo?', también regresa a la cadena de Mediaset (lunes 9 de septiembre) con Luján Argüelles como maestra de ceremonias y cinco madres que ayudarán a buscar el amor a sus hijos. Al reciente estreno en la franja vespertina de 'Lo sabe, no lo sabe' con Xuso Jones como presentador se unirá próximamente el de '¡Boom!' con Christian Gálvez, el concurso que ya emitió Antena 3 con Juanra Bonet.

Telecinco 'Gran hermano' regresa a sus orígenes

La de Mediaset prepara una batería importante de novedades. Lo primero en llegar fue 'Babylon show', el programa de Carlos Latre para el 'access prime time'. El actor José Coronado regresa esta noche (22:50 horas) con la última temporada de la serie 'Entrevías'. También vuelve 'Gran hermano' (jueves 5 de septiembre) con una edición que pretende volver a los orígenes con concursantes anónimos. Jorge Javier Vázquez se pondrá al frente de las galas, mientras que Ion Aramendi se hará cargo de los debates del domingo. Así, este miércoles Luján Argüelles se pone al frente de 'El rival más débil', el mítico concurso que emitió TVE a principios de los 2000. En esta versión participarán famosos y se emitirá en 'prime time'. Más adelante, también con Jorge Javier Vázquez, se estrenará la nueva etapa de 'Hay una cosa que te quiero decir'. 'Got talent', con Tamara Falcó en el jurado como principal novedad, debutará en la parrilla el sábado 7 de septiembre.

La Sexta Búsqueda del mejor pianista

El chef Alberto Chicote se pone al frente de la nueva temporada de 'Pesadilla en la cocina', cuyo estreno será el martes a las 22:50 horas. La primera entrega tendrá como protagonista a un restaurante de Barcelona. Próximamente llegará la adaptación patria de 'El Piano', un formato internacional que en España conducirá la cantante Ruth Lorenzo. El compositor británico Mika y el artista malagueño Pablo López serán jueces de este concurso que buscará al mejor pianista. 'Salvados', 'La Sexta Clave' o 'Equipo de investigación' se mantendrán en antena