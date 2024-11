J. Moreno Madrid Domingo, 3 de noviembre 2024, 23:30 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Fue la representante española de Eurovisión Junior en 2019, el año en el que RTVE regresó a la versión infantil del certamen europeo. Aquella vuelta fue por todo lo alto: logró una brillante tercera posición con su canción 'Marte'. «Fue una experiencia y un sueño cumplido. Lo tengo guardado en mi corazón como un grandísimo recuerdo», rememora la cantante valenciana Melani García, de 17 años, que vive de nuevo el festival pero como presentadora de la edición que se organizará por primera vez en Madrid el próximo sábado 16 de noviembre. Estarán acompañándola Ruth Lorenzo y Marc Clotet. «Quiero volver al escenario del festival y, además, me pone muy contenta que sea en España», asegura la joven artista valenciana.

-¿Qué sintió al recibir la llamada para presentar Eurovisión Junior?

-Me puse como loca a gritar y a saltar. Estaba la llamada en altavoz y yo ahí, gritando con mi madre. Pero me hizo mucha ilusión porque ser presentadora es algo que tenía muchas ganas de hacer. Es como subir otros escalones. Es un reto. Y eso me encanta. Estoy muy ilusionada.

-¿Pero está nerviosa?

-No sabría decirlo. Yo es que creo que más que nervios tengo ganas. Quiero que llegue, que sea ya el día y que estemos en el escenario. Tengo mucha ilusión por ver todo. Y encima que se haga en España.

-Cuando se presentó a Eurovisión Junior en el año 2019 logró la tercera posición. También es la responsable de que ahora se celebre en Madrid.

-No lo había visto de esa manera (risas). Pero sí, también fue una experiencia y un sueño cumplido. Lo tengo guardado en mi corazón como un grandísimo recuerdo. Cuando me pongo el vídeo me emociono y me vienen un montón de recuerdos. Volver ahora a Eurovisión Junior es precioso.

-¿Sigue manteniendo contacto con compañeros de su edición?

-Sí. Me han escrito algunos de mis compañeros de mi edición de 2019. Como es en España, por ejemplo, Joana Almeida de Portugal estaba intentando a ver si podía venir. En nuestra edición hicimos mucha piña. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que estamos todos. Siempre que alguno saca una canción o tiene un nuevo proyecto, le felicitamos.

-¿Le ha dado algún consejo a Chloe DelaRosa, la representante española de este año?

-Hemos coincidido en una gala que Televisión Española organizaba con todos los juniors. Es muy mona. Le dije que disfrutara y, sobre todo, le ofrecí un consejo que siempre doy a los próximos representantes: que se lleven una libreta. Lo hice y me sirvió. Como los días son tan intensos, al final es una semana, pero parece que estás allí un mes. Cuando llegaba al hotel escribía todo lo que hacía y me quedó de recuerdo para toda la vida. También tengo un álbum de fotos que cada vez que lo miro me quedo impresionada.

-Para presentar esta edición en Madrid, ¿se está preparando especialmente con el inglés?

-Hace poco que me saqué el C2 de inglés, pero no lo hice por Eurovisión Junior. Y la verdad es que justo me ha venido genial para presentar. Estoy practicando mucho. Casi siempre todo lo hago en inglés. Lo tengo en el móvil, tengo amigos que viven fuera y siempre hablo con ellos en inglés.

-¿Se ve presentando o cantando en el Benidorm Fest?

-Yo preferiría cantando, la verdad. Pero lo que quieran. Estoy abierta a todas las opciones. Sobre presentarme a Benidorm Fest para Eurovisión, se puede a los 16 años, pero quiero esperar al momento más adecuado. No quiero apresurarme. Quiero decir que este es el año y esta es la canción. No presentarme por presentarme. Como es algo que me gusta mucho, quiero cuidarlo. Cuando sea el año lo diré.

-¿Le gustaría crecer profesionalmente como presentadora?

-Pues me encantaría. Es un mundo que he probado poco, pero me ha encantado. Me resulta un trabajo muy divertido, aunque luego también hay momentos de seriedad, pero te lo pasas muy bien. Me encanta interactuar con el público y con los fans. Al final, si no fuera por ellos, no estaría aquí.