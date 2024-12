'Next level chef', un concurso de cocina en un edificio de tres plantas Telecinco estrena en año nuevo la versión española del programa creado por el chef Gordon Ramsay, con Blanca Romero como presentadora

R. C.

J. Moreno Martes, 17 de diciembre 2024, 23:37 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Tres equipos formados por 'influencers' gastronómicos, chefs profesionales y cocineros amateurs cocinarán en imponentes cocinas habilitadas en tres niveles de una estructura de más de 25 metros de altura. Sin embargo, habrá una plataforma, la despensa móvil, que contará con los ingredientes necesarios y que permanecerá en cada uno de los pisos durante solo 30 segundos. Después de ese tiempo bajará al siguiente nivel con menos alimentos, perjudicando a los participantes inferiores, que deberán tirar de imaginación para presentar platos a la altura del programa. Así funciona la original mecánica de 'Next level chef', el nuevo 'talent show' culinario que Telecinco estrenará en enero con la actriz Blanca Romero como maestro de ceremonias y la participación de los chefs Francis Paniego, Rakel Cernicharo y Marcos Morán como jueces y mentores.

Producido por Shine Iberia ('MasterChef'), el ganador se llevará un trofeo y un premio de 100.000 euros. Cada piso tendrá un nivel diferente: el más superior, el ático, alberga una cocina de última generación equipada con los aparatos y utensilios más sofisticados, además de la totalidad de los ingredientes; el piso de en medio también contará con una equipación muy completa, pero con horno compartido y sin posibilidad de cocinar al vapor; y, por último, el sótano, donde los concursantes se meterán en los fogones con aparatos usados y viejos, sartenes antiadherentes y cuchillos sin afiliar.

Para la presentadora, 'Next level chef' supuso todo un reto y su primera inmersión como conductora de un programa de entretenimiento. «De todo lo que he hecho a lo largo de mi carrera profesional, este 'talent' es donde más cómoda me sentí y más pude ser yo. Lo que más amo en el mundo es cocinar y comer, entonces estaba feliz, para mí era un paraíso», expresó Blanca Romero, que ya había coqueteado en las cocinas como participante de 'Masterchef celebrity'. Será además su debut en Mediaset, grupo de comunicación en el que presentará el próximo 31 de diciembre las campanadas de fin de año junto a Ion Aramendi en Lanzarote.

También debutó en un formato de televisión el chef Francis Paniego, quien reconoce que tuvo «nervios e inseguridades». «Pero estábamos en una cocina. Es un programa auténtico y creativo. Me he sentido muy líder de mi equipo», aseguró. En el caso de Rakel Cernicharo, participar en este espacio ha sido juntar sus dos pasiones: la cocina y el espectáculo de la pequeña pantalla. «Me he sentido como en casa, volvería a repetir», confesó la también ganadora de 'Top chef', quien subrayó que el estrés de los fogones también puede ser bueno para potenciar la creatividad. «Hubo platos en el concurso que hubiéramos hecho nosotros. Pedimos la receta», bromeó el otro miembro del jurado, Marcos Morán.

El director de Producción de Contenidos de Mediaset España, Jaime Guerra, explicó que en la cadena han tardado en estrenar un concurso culinario porque no encontraban el adecuado hasta que apareció 'Next level chef'. «Nos quedamos con la boca abierta. Es el gran programa de cocina que buscábamos y con el equipo de Shine Iberia, que tiene una gran experiencia en el género», defendió. Por su parte, la CEO de la productora, Macarena Rey, destacó la labor de los jueces y mentores, que «han entendido lo que es la tele, con ritmo, sentido del humor y exigencia», y de su presentadora: «Ha sido la alegría de la cocina».

RoRo, participante

El programa arrancará con una primera entrega que será además la última fase del casting. Un total de 21 candidatos –siete influencers, siete amateurs y siete profesionales- llegarán a las cocinas, sin embargo, solo 15 de ellos conseguirán enfundarse un delantal del programa. Entre las primeras caras que veremos en el formato de Telecinco estarán RoRo, que cuenta con más de 6,5 millones de seguidores en TikTok, o Chef Bosquet, con 2 millones en Instagram.

Cada programa constará de tres pruebas. La primera será un examen de precisión en el que los aspirantes se enfrentarán a una prueba de habilidad. El resultado será determinante para la distribución de los equipos en cada una de las cocinas de los tres pisos. Después, los equipos tendrán un cocinado de mayor duración, supervisados por un mentor y con los ingredientes asignados según el nivele que les toque. Tras la cata, se decidirá cuál es el peor plato y, entonces, tres concursantes se disputarán la prueba de expulsión, esta vez supervisados por un chef invitado. Para poner en marcha este programa, el equipo de 'Next level chef' en España se trasladó a grabarlo a Dublín (Irlanda), en un plató con una superficie de 3.600 metros cuadrados y más de 25 metros de altura.

Temas

Telecinco

Gastronomía

MasterChef

televisión

Recetas