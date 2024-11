J. Moreno Domingo, 10 de noviembre 2024, 23:07 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Dos mil veladas de amor han convertido al formato en una cita diaria ineludible y en un ejemplo de diversidad y tolerancia. El presentador Carlos Sobera (Baracaldo, Vizcaya, 64 años) celebra mañana en Cuatro (21:45 horas) una efeméride muy especial de 'First Dates', con un programa que recibirá de nuevo a cuatro parejas que se conocieron en el icónico restaurante. «Cada vez es más difícil encontrar gente nueva y distinta, pero el equipo lo consigue», confiesa el comunicador, que compatibiliza el popular 'dating show' con otros programas en Mediaset y teatro.

-Casi nueve años en emisión y 2.000 programas. Es un milagro en televisión.

-Da un poco de vértigo, sí. Nadie sabe cuándo un programa va a funcionar y cuándo no. Es un milagro que tenemos que celebrar. Para mí la clave es que este programa se basa en el 'casting'. Son personas que abren su corazón, más o menos espontáneamente, pero que se entregan en cuerpo y alma al formato pensando de verdad que van a encontrar pareja o solucionar su problema de soledad. Cada vez es más difícil encontrar gente nueva y distinta, pero el equipo lo consigue.

-¿Qué le parece lo más complicado?

-Para mí, madrugar cada día (risas). Este es el único programa diario que conozco que se graba todos los días. Hay que tener un gran amor y una gran pasión para estar de lunes a viernes grabando. No descansa. Es una particularidad y un esfuerzo de producción para cuidar y mimar a cada pareja y que dé lo mejor de sí.

Marcha de directores

-¿No se ha planteado alguna vez cerrar su ciclo en 'First Dates'?

-En esta profesión hay de todo. Hay gente que se dedica a empezar un programa y cuando marcha, que no suele ser el caso de los que nos ponemos delante de la cámara sino más de directores o productores, se van. Los presentadores, cuando tenemos un éxito, queremos convivir con él hasta que fallece. Hay que disfrutar cuando se tiene un programa tan bueno como este.

-¿Qué aprendizaje se lleva de este programa tras 2.000 entregas?

-Me di cuenta de lo que había aprendido cuando fui a hacer el programa con Jesús Calleja. De repente, el muy cabrón me sacó un cuestionario y me empieza a preguntar por todo tipo de géneros y tendencias sexuales. Me vi contestando con una naturalidad y sabiduría que dije: «Joder, esto me lo preguntan hace siete años y me pillan en paños menores». Sí, he aprendido muchas cosas. Siempre he sido tolerante, pero ahora tengo la tolerancia por bandera. Comprender a todo el mundo sea cual fuera su ideología, ideario de vida u orientación sexual.

-Desde esta temporada convive en la misma franja con Broncano. ¿Cómo ha vivido su llegada a TVE?

-La verdad es que 'First Dates' no ha notado casi nada. Al principio sí, pero por muchas circunstancias y cambios de programación. La 1 adelantó el final del 'Telediario' y Antena 3 se comió su propio 'prime time', que a mí es lo que me preocupa. El 'late night' ya desapareció hace algún tiempo y el 'prime time' está a punto de hacerlo. No terminamos de entender que la pauta de comportamiento del público después de la covid ha cambiado, porque la gente ahora tardea y se va a las doce a la cama como muy tarde. Entonces, pedirle el esfuerzo de que vea un programa que dura tres horas para ver el desenlace a las dos de la madrugada, es complicado. El tsunami de Broncano nos afectó, pero el agua ya está volviendo a su cauce. No nos podemos quejar.

-También conduce en Mediaset otro de sus grandes programas, 'Supervivientes'. ¿Le apetece ya la nueva edición?

-Siempre digo que probablemente el mayor problema que tiene un presentador es el exceso de éxito en un programa, porque acaba haciendo eso toda la vida. El hecho de poder combinar 'First Dates' con otros formatos como 'Supervivientes' te permite que tu trabajo sea más divertido. Creces más, trabajas con equipos diferentes y sales de tu zona de confort. Lo otro, el éxito instalado, está también de maravilla, pero también es cierto que llega un momento en el que te oxidas. La acomodación excesiva te hace perder un poquito de ilusión. En 'First Dates' no me ha ocurrido, porque aquí pasan personas muy distintas cada día y los cambios son brutales.

-Con tantas horas de tele y después en el teatro, ¿de dónde saca el tiempo?

-Pues mi día es muy bonito. Me levanto y desayuno, estoy con 'First Dates' hasta las 15:00 horas, almuerzo, descanso un poco y me voy al Teatro Reina Victoria para la función (protagoniza la comedia 'Inmaduros'). Sobre las 22:00 horas llega a casa y ceno. Entro y digo: «Hola, ¿me conocéis?» Algunos me contestan que sí y otros no saben quién soy (risas). Pero no me quejo, porque me lo paso divinamente con mi profesión y me queda tiempo para saber cómo le va a mi hija en el colegio o si mi mujer está pensando en divorciarse o no. Tengo tiempo para todo.

