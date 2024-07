Falconetti, maldad tuerta y sin gracia

R. C.

Falconetti fue el malo-malo sin matices, sin gracia, sin el más mínimo atractivo, una persona odiable. Sádico, pederasta, torpe. No era Angela o Richard Channing en 'Falcon Crest' con sus líneas cómicas. No era Hannibal Lecter, el caníbal con encanto. Era el enemigo en 'Hombre rico, hombre pobre', la primera gran miniserie. Más enemigo del hermano pobre (Nick Nolte, Tom) que del rico (Peter Strauss, Rudy). Cuando Federico Jiménez Losantos empezó a llamar Falconeti a Pedro Sánchez, por el Falcon, quizá muchos no sabían de dónde venía ese mote. Les sonaría a mafioso italiano. Los más mayores sí tienen en su mente al tuerto Falconetti con su parche. Ser un falconetti era ser muy malo. Como ser un Fittipaldi era ir rápido. En coche o en cualquier actividad.

'Hombre rico, hombre pobre' fue la primera gran miniserie. Hay quien sostiene que fue la primera, sin más. Quizá la primera americana de gran presupuesto, con actores de tronío en el reparto, pero la francesa 'Belfegor, el fantasma del Louvre' (1965), con Juliet Greco, atemorizó a los españoles de los años 60. Y era una miniserie. Pero no es lo mismo un presunto fantasma que un malvado que se carga al protagonista (y se apropia de la serie). ¿Pero dónde se ha visto? Al morir a manos de Falconetti, Nick Nolte (Tom) dice sus últimas palabras a Peter Strauss (Rudy): «Vete a por los malos». Y le contesta: «No sé distinguirlos, creo que me he convertido en uno de ellos».

La miniserie estaba basada en una novela de Sidney Sheldon, que había ganado un Oscar al mejor guión original por 'El solterón y la menor' (1947), esa delicia donde Mirna Loy es juez y hermana de Shirley Temple y ambas se enamoran de Cary Grant. Lo normal. Anthony Falconetti estaba interpretado por William Smith, nombre que parece inventado para un don nadie. Era un don nadie al lado de las estrellas de 'Hombre rico, hombre pobre'. Aunque a Peter Strauss y Nick Nolte los conociéramos ahí (luego Nolte hizo carrera), sus padres eran Ed Asner y Dorothy McGuire. También estaban Ray Milland, Dorothy Malone o Gloria Graham.

Coqueteos con el crimen

Rudy era abogado y luego político. Tom era boxeador y luego marino. De sus coqueteos con el crimen organizado sale Falconetti, cuyo único fin es odiarlo y la venganza. Lo del ojo era por una paliza que le había dado Tom. También estaba la novia de Rudy, Julie Prescott (Susan Blakely).

Se estrenó en la ABC en febrero de 1976. A España llegó en 1977. Los seis capítulos de 95 minutos se convirtieron aquí en doce de 50 minutos. Después del éxito, no resistieron la tentación de hacer una segunda parte con Rudy de protagonista y un Falconetti cada vez más grotesco. Acababan matándose uno a otro. Tom estaba muerto desde el final de la primera temporada y no se les ocurrió resucitarlo como después al Bobby de 'Dallas'. Si lo de Bobby había sido una pesadilla de Pamela, aquí habría tenido que ser una pesadilla de Kate Jordache (Kay Lenz), con la que luego Rudy se liaba dejando a su abogada, que estaba interpretada por una Susan Sullivan pre 'Falcon Crest'. Kay Lenz era conocida por las revistas. Era la mujer de David Cassidy, cantante de moda entonces y protagonista de 'Mamá y sus increíbles hijos'.

William Smith, que también fue el padre de Conan (es decir, de Jorge Sanz, y pareja de Nadiuska en la película) murió en 2021. Hoy no hay malos como él. Aunque los haya peores, como el Leland Townsed (Michael Emerson) de 'Evil'. Vale, es el mismo demonio, que cantaría Cecilia, pero tiene gracia. Falconetti, no.