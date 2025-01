J. Moreno Sábado, 18 de enero 2025, 23:00 Comenta Compartir

En Sevilla arranca Jordi Évole (Cornellà de Llobregat, Barcelona, 50 años) la nueva temporada de 'Lo de Évole', que se inicia esta noche a las 21.25 horas en La Sexta con un primer programa en el que conversa en profundidad con Juan y Medio. Ambos charlan sobre el lado más desconocido y personal del presentador andaluz y sobre 'La tarde, aquí y ahora', el formato de Canal Sur que acoge a personas mayores que buscan compañía. «Hacerse mayor es algo que deberíamos tener más presente de lo que lo tenemos», opina el periodista catalán, que también ha viajado a Uruguay para conversar con Pepe Mujica. Además, Lolita Flores, Dani Martín, Eduard Fernández o Mala Rodríguez son otros de los invitados que pasarán por la temporada.

–Empieza la temporada con Juan y Medio y su programa en el que las personas mayores buscan poner fin a su soledad.

–Conocía a Juan desde hace ya muchos años y siempre habíamos tenido una relación muy cercana, pero seguramente no habíamos hablado durante tanto tiempo como hemos hecho con esta entrevista. Es una persona a la que le tenía una gran consideración y ha superado mis expectativas. Juan es un tipo profundo, culto, inteligente, que le da dos vueltas a las cosas que nos pasan durante la vida, y a mí eso es algo que siempre me resulta muy atractivo. Además, tiene el plus de conocer a un sector de la población, como es el de la gente mayor, mejor que nadie en este país. Si hubiese un Ministerio de la tercera edad, ese ministro debería ser Juan y Medio, porque habla a los mayores sin condescendencia y poniéndolos en valor.

–¿Tiene miedo a la soledad?

–Me lo he planteado. El hacerse mayor es algo que deberíamos tener más presente de lo que lo tenemos, porque si todo va bien llegaremos a esa edad y si llegas, tienes que estar preparado también para ese momento de la vida. Hay muchísima gente mayor en este país que tiene muchas ganas de hacer cosas, de viajar, de conocer, de aprender. Y en el caso del programa de Juan y Medio, además, de conocer a otras personas con las que establecer una relación, ya sea amorosa o de compañía.

–En esta temporada entrevista al expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. ¿Cómo lo ha logrado?

–Con Pepe Mújica mantuvimos el contacto desde la primera entrevista que hicimos, que creo que fue en el año 2014. Luego le volvimos a entrevistar. Cada vez que hemos ido a Uruguay por una cosa o por otra, nos hemos visto y charlado sin cámaras. Hemos mantenido una relación, no sé si llamarle de amistad. Esa entrevista la grabamos en el mes de julio. A él le habían detectado el cáncer, pero no estaba en el momento en el que está ahora. Entonces lo encontramos todavía bastante bien. Sí que es verdad que él mismo nos dijo que esa entrevista iba a ser la última que nos daría por un motivo de salud. Va a ser muy emocionante. Hemos hablado menos de política y más de la vida, que yo creo que es lo que te debe apetecer cuando te estás despidiendo.

–Comenzó la promoción de 'Lo de Évole' con un anuncio en el que apareció Mario Vaquerizo. Algunos sectores de izquierda en redes sociales le criticaron por darle ese protagonismo y usted se indignó. ¿Por qué le enfadó esa reacción?

–Contesté con total tranquilidad, pero me resulta perverso que tú no puedas tener en tu programa a alguien que no piensa como tú. En el caso de Vaquerizo, pues no sé, algunos tendrán la referencia de que ha hablado bien de las políticas de Isabel Díaz Ayuso y yo todo lo contrario. A mí me parece que personas que piensan diferente nos tenemos que encontrar en espacios comunes y compartir. Enriquecernos con la opinión de uno, con la opinión de otro. Y, además, en el caso de Mario es que no era ni invitado del programa, pero yo también pienso que si lo hubiese sido, ¿dónde está el problema? Yo no entiendo la vida como un lugar donde permanentemente tienes que estar en una trinchera y menos que te coloquen otros en esa trinchera. Puedo tener simpatías o una tendencia más de izquierdas, pero eso no quita que si tú ves alguna medida que toma un gobierno de izquierdas que no te gusta no la puedas criticar. No me gustan mucho los seguidismos.

–¿Se ha planteado abandonar X?

–La verdad es que no. Me voy a quedar ahí vigilando lo que hace Elon Musk.

–Son casi ya veinte años de 'Salvados' y 'Lo de Évole'. En este tiempo, ¿ha notado un aumento de la polarización?

–En este país siempre ha habido bandos y siempre te han colocado en un lado o en el otro. Creo que ahora eso se ha acentuado a través de las redes. Pero si eres capaz de mantenerte un poco al margen o que no te afecte excesivamente… Es bueno relativizar todo eso. La política y los medios de comunicación están más polarizados, que no la sociedad.

–Uno de sus programas más destacados fue cuando llevó a Oriol Junqueras (ERC) a hablar con una familia andaluza, en plena ebullición del independentismo catalán. ¿Es de los que cree que el 'procés' ha muerto?

–El 'procés', como momento histórico, creo que sí que está acabado, pero eso no quiere decir que se haya acabado el independentismo. Quien crea que ha desaparecido de Cataluña está muy equivocado. Ha tenido un momento muy álgido y ahora no. Pero detecto una cosa que me sorprende. Parece que el 'procés' ha cogido el puente aéreo, porque detecto comportamientos, principalmente en Madrid, que antes veía más en Cataluña. Veo a veces actitudes que me recuerdan a aquellos momentos del 'procés' más efervescente.

–Comentó que Isabel Díaz Ayuso sería la primera presidenta de España y la candidata natural contra Pedro Sánchez, ¿mantiene la apuesta?

–La mantengo completamente. Esa es como la pantalla final del videojuego, Sánchez-Ayuso. Me parecen los dos animales políticos más bestias que han aparecido en España en los últimos años. Y, por cierto, decirle a Ayuso que estamos encantados de entrevistarla, a pesar de que hasta ahora ella nunca ha querido.