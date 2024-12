«No me he caracterizado por haber ofendido a nadie gratuitamente»

J. Moreno Sábado, 28 de diciembre 2024, 23:06 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El humorista José Mota (59 años, Montiel, Ciudad Real) vuelve una Nochevieja más a La 1 para despedir el 2024 con su particular cita anual con los espectadores. Este año el especial lleva por título 'Operación IA IA Oh', donde la inteligencia artificial aparta a los políticos españoles y les obliga a convertirse en cómicos. No faltarán sus parodias de la actualidad y de otros programas, como 'La revuelta', además de colaboraciones de otros personajes populares.

-Un cuarto de siglo de especiales en Nochevieja. ¿No da vértigo la cifra?

-No, está muy bien. Mientras sigamos teniendo ilusión, y cada año estemos ahí, eso es señal de que estamos vivos. Es una responsabilidad, pero también es muy ilusionante.

-¿Suele ver el especial el 31 de diciembre con su familia?

-La pregunta es: '¿Lo ves relajado?. La verdad es que no, y eso que es grabado y no va a pasar nada. Soy consciente de que el especial se está emitiendo en toda España y eso conlleva una responsabilidad.

-¿Es perfeccionista?

-Soy bastante obsesivo con mi trabajo y trato de manejar bien esa herramienta. Si eres excesivamente obsesivo, entras en un bucle y repites la toma una y otra vez, lo que hace perder la frescura. Lo imperfecto, hecho a la primera, es lo que más mola. Eso es una cosa que he aprendido con el tiempo, cuando vas perdiendo las inseguridades. La adrenalina de las primeras propuestas al grabar es lo que mola.

-Hace humor con la política. ¿Cómo cree que se va a recibir este año en un ambiente tan crispado?

-Cuando la comedia pasa por encima de la política, la política es un sitio más agradable, más manejable y menos crispado. Entonces, no hay motivo para que siente mal. No me he caracterizado por ser un tío que haya ofendido a nadie gratuitamente. La comedia pone un altavoz para poner ciertas cosas en cuestión y tratarlas con humor. Cualquier cómico que haga humor sobre la sociedad, o sobre lo que nos afecta a nivel social o político, está haciendo una labor social importante.

-¿Le ha dicho a Broncano que le va a imitar en el especial?

-Todavía no me he podido cruzar con él. Es un tributo por las veces que he estado en su programa, que creo que he ido hasta en cuatro ocasiones. Siempre me he divertido y me he reído mucho.

-¿Qué valoración hace del desembarco de 'La revuelta' en TVE?

-Me encanta porque están haciendo humor fresco, una televisión viva y me parece que es positivo para la comedia que propuestas arriesgadas como esta lo estén petando. Es una gran noticia y me alegro por Broncano y su equipo.

-¿Entendió que el fichaje de David Broncano por TVE se politizara?

-Cuando se politiza, la comedia pierde. No es el caso de Broncano, que tiene muchísimo talento. Él ha sabido pasar por encima de esas idioteces.

-¿Cómo vive el duelo que mantiene 'La revuelta' con 'El hormiguero'?

-Eso ha existido siempre, forma parte de la competencia. Pero a mí me caen bien ambos. No seré yo el que enfrente a ninguno de los dos. Me alegro de que les vaya bien. Que la comedia lo pete con estos dos programas me parece un notición.

Martes y 13

-En su especial también salen Josema Yuste y Millán Salcedo, de Martes y 13. Este año se ha vuelto a reabrir el enfrentamiento entre ambos.

-Creo que se le da mucho bombo a esas historias. Estuve con Millán viéndole en el teatro y hablaba maravillas de Josema en el escenario. Lo puso por las nubes y habló de esas noticias que se magnifican. Son buenos compañeros. A Josema le aprecio un montón, al igual que a Millán. Son dos grandes del humor en España. El trabajo que han hecho está por encima de este tipo de cosas.

-¿Qué valoración hace de la nueva etapa que se abre en RTVE?

-TVE está haciendo una gran labor y me siento muy cómodo. Es mi casa. Empecé en 1989 y todo lo que le ocurra a TVE, cosas importantes y positivas, me parece maravilloso. Me siento feliz.

-¿Cómo se plantea estas Navidades?

-Muy tranquilo. Estoy además preparando el nuevo programa para TVE, que os adelanto que se llamará 'José Mota no news'. Contaré con Patricia Conde, Florentino Fernández y Santiago Segura, es lo que puedo decir.

Temas

televisión