El brutal asesinato de cinco personas ocurrido en el verano de 1975 en la finca Los Galindos de Paradas (Sevilla), un crimen prescrito que se archivó sin juicio y conmocionó a la sociedad española en los últimos meses del franquismo, es el punto de partida de 'El marqués', la exitosa ficción que Telecinco ofrece en la noche de los miércoles (22:50 horas).

El actor José Pastor (Málaga, 30 años) es el protagonista de esta historia ficcionada, en la que da vida a Onofre, un joven periodista que regresa a su pueblo natal para investigar el crimen. Pastor además toca la guitarra y el piano. Compone sus propias canciones e interpreta temas de otros artistas. Su pasión por la música se refleja en sus perfiles en redes sociales, donde comparte versiones de otros cantantes y sus propias creaciones.

-Tras interpretar a Emilio Pasamar Fonseca en 'Acacias 38' y de meterse en la piel de Miguel Bosé, ahora es un becario periodista que tiene que investigar el crimen de su pueblo.

-Ha sido muy divertido. Con este proyecto me he sentido muy, muy actor. Interpretar a un periodista ha sido guay. De hecho, hablé con el hermano de Ignacio del Moral (guionista) y le pregunté por qué una persona decide ser periodista. Me imaginaba cuál era la labor de esta profesión en aquel momento y me pareció que suponía poder cambiar las cosas aunque fuera un poco.

-¿En qué se parece José Pastor a su personaje, Onofre?

-Comparto bastantes cosas con él. Al principio pensé en un personaje más atento a todo, pero luego lo he acabado interpretando desde otro sitio. Como con una mirada más inocente, la de esa persona que vuelve a su pueblo y se hace más pequeña. Estás allí pero no quieres que te vean. Todo lo contrario a hacer de Miguel Bosé, que está arriba y deseando que le vea la gente.

-¿Sigue en contacto con Bosé?

-Aquel proyecto de su 'biopic' se ha ido alejando. No hablamos, pero estamos en contacto por Instagram. A mí me cae genial.

-También se inició en la música. ¿Cuáles son sus planes?

-Ha salido ya mi primera canción, 'Kung fu'. Creo que es un proyecto muy interesante porque es conceptual. Va a resonar mucho, sobre todo entre la gente nacida en los 90. De veras que va a molar mucho. Estoy súper ilusionado, es algo que llevo queriendo hacer también desde muy joven, desde que tenía 16 años. Estoy muchas ganas.

-¿Dejaría la interpretación por la música?

-No puedo dejar de actuar. El otro día volvía de clase y pensaba que llevaba ya mucho tiempo sin interpretar. Necesito actuar, es mi forma de expresarme, pero ahora mismo estoy con la música en un proceso de enamoramiento total. No voy a dejar de actuar nunca. Pero de hecho, y volviendo a la pregunta anterior, Miguel Bosé sí que me dijo que nunca dejara la actuación por la música.

-¿Es la música un mundo más difícil?

-No lo sé. Es verdad que siento que la música es un mundo más agresivo. Actuar es mi vida misma.

-¿Le ha picado el gusanillo del 'Benidorm Fest'?

-No me importaría. Estaría guay. Lo que pasa es que este año aún era muy pronto. Pero está claro que es un festival que también supone una plataforma de lanzamiento.

Pies en el suelo

-¿Qué tal lleva la fama?

-Con mucha calma, la verdad. Tampoco es que de repente no pueda entrar a los sitios, pero lo llevo con bastante normalidad. De hecho, cuando me paran alguna vez por la calle, me felicitan. Estoy encantado de que lo hagan porque están poniendo en valor mi curro.

-¿Quién le hace poner los pies en el suelo?

-La mujer de mi padre mucho. Mi padre y mi madre también. Mis colegas, mi novia, la psicóloga. Me apoyo un poco en todo el mundo. Si se me va la olla, alguno me dará un 'tortazo' para que espabile, pero intento que no pase. Por ser actor no eres mejor que nadie. Eso lo he observado en mucha gente y me he dado cuenta de que no quiero ser así. Me cuido para que eso no pase.

-¿Cree que es fundamental para un actor ir a terapia?

-Lo es para todo el mundo. Porque de repente te encuentras a personas por la vida en la que piensas: «Joder, igual que yo estoy trabajando en mí, tú también deberías». Me he encontrado con más de uno así. A mí me parece que es fundamental. Además, creo que a raíz de la pandemia, ir al psicólogo está más normalizado que antes.

