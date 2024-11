'El Turronero', obligado a «bajar el estrés» por motivos de salud

Joaquina Dueñas Jueves, 14 de noviembre 2024, 14:10 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

José Luis López, 'el Turronero', se ha visto obligado a bajar el ritmo de su día a día por recomendación médica. «Los médicos me han recomendado que sea prudente, que me tome la vida de otra manera y que baje el estrés«, ha explicado. «Los médicos me han dicho que tengo que intentar vivir de otra manera y en ello estoy, a ver si puedo cambiar el modelo de vida», ha añadido. Un cambio que le ha llevado suspender su tradicional fiesta de Navidad, una de las más esperadas del año, capaz de sentar bajo el mismo techo a personalidades del mundo de la cultura, la televisión, el deporte o la política. Una cita multitudinaria, más de 1000 invitados, a favor de su fundación que este año no podrá ser.

Miguel Ángel Silvestre, Pepe Navarro, Paloma Cuevas, Ortega Cano, Paz Padilla, David Bisbal o Íñigo Onieva se cuentan entre sus amigos, aunque si uno ha sido protagonista este año ha sido Bertín Osborne. 'El Turronero' ha mediado entre el cantante y Gabriela Guillén tras el nacimiento de su hijo de ambos. Ahora, después de que se le haya complicado la operación de una hernia, al empresario le toca tomarse un respiro: «Tengo que pisar el freno. Yo he vivido intensamente la vida, llevo desde que nací en la calle. Así, como la gente sabe, en un puesto de turrón en la feria y toda mi vida he estado en la calle intentando luchar, trabajar. Voy a seguir trabajando, evidentemente. Pero bueno, también es hora de pensar un poco más en la familia y en los amigos».