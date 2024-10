La tragedia vuelve a golpear a Paz Padilla con la repentina muerte de su hermano Luis a los 57 años

Joaquina Dueñas Lunes, 21 de octubre 2024, 11:37 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La presentadora y humorista Paz Padilla vuelve a enfrentarse a una dura pérdida: la muerte de su hermano Luis Padilla, quien ha fallecido este domingo de manera inesperada a los 57 años por causas que no se han hecho públicas. La gaditana suspendió la conferencia que tenía prevista en Tarragona, con el título 'Reinventarse no es gerundio (aunque debería)' al conocer la triste noticia para regresar a Cádiz donde se encontraba el cuerpo de su hermano. Este fue llevado al anatómico forense para realizarle la autopsia antes de trasladarlo este lunes a Barbate, donde será velado por sus seres queridos.

Paz y su hermano Luis tenían una relación muy estrecha, tanto que ella misma lo definía como su «ojito derecho». La humorista era una habitual del chiringuito El Trompeta Beach, en Zahara de los Atunes, regentado por su hermano hasta que no le renovaron la licencia. Luis también participó en el programa 'Mi casa es la tuya' en 2021 cuando Bertín Osborne entrevistó a la presentadora y actriz, dedicando unas bonitas palabras a su hermana: «Lo mejor de ella es que es tremendamente espléndida. Y lo mejor de todo es que quiere que la gente esté unida».

«Yo tengo siete hermanos y para mí es mi gran tesoro. Los quiero tanto... Daría mi vida por cada uno de ellos. Lo único que les he dicho a todos ahora que mi madre no está es que siempre estemos unidos, que nos apoyemos el uno a otro y no dejar pasar ni un día sin decirnos: 'Te quiero'», decía Paz a Bertín.

Con este nuevo golpe, Paz, conocida por su espíritu optimista, vuelve a verse obligada a lidiar con el dolor de la ausencia. La muerte de Luis se suma a las difíciles pérdidas que la gaditana ha experimentado en los últimos cuatro años. Su madre, Dolores Díaz, fallecía a comienzos de 2020 y meses más tarde, en julio de 2020, despedía a su marido, Antonio Juan Vidal. Una semana después, moría su suegra y apenas un mes más tarde lo hacía su suegro. Cuatro tragedias que supusieron un antes y un después en la vida que Paz, que acompañó a su esposo en su batalla contra un cáncer cerebral, una experiencia desgarradora que la llevó a reflexionar profundamente sobre la muerte y el sentido de la vida.

Como resultado de aquel proceso personal y emocional, Paz decidió compartir su aprendizaje con el mundo. En 2021 publicó su libro, 'El humor de mi vida', en el que relataba cómo enfrentó la pérdida de su marido y cómo el humor se convirtió en su salvavidas para sobrellevar el dolor.

Pero su forma de afrontar la muerte no se quedó solo en las páginas de un libro. Junto a su hija, Anna Ferrer Padilla, la humorista presentó el programa de televisión 'Los miedos de...', emitido en Amazon Prime, donde madre e hija abordan el tema de la muerte desde una óptica cercana y sin tabúes. A través de entrevistas con personas de diferentes perfiles, desde expertos en duelo hasta figuras públicas que han sufrido pérdidas, Paz y Anna invitan a los espectadores a mirar la muerte de frente y a aprender a vivir con la ausencia de los seres queridos. Ahora, el fallecimiento de su hermano vuelve a poner a prueba su fortaleza.

Temas

Barbate

Cádiz

televisión