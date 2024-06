Terelu Campos elogia al novio de su hija: «Me impresionó mucho»

Joaquina Dueñas Domingo, 23 de junio 2024, 12:08 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Después de que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anunciaran que están esperando un hijo, ha sido Terelu Campos quien ha acudido a televisión para contar cómo ha vivido la noticia. La hija de María Teresa Campos no ha dudado en elogiar al padre de su futuro nieto. «Me impresionó mucho. Es un hombre que habla pausadamente, es tranquilo», ha dicho al tiempo que ha reconocido que no ha visto a su hija «con nadie como la he visto con Carlo». De hecho, le echó un piropo que llevaba implícito una pulla velada hacia las anteriores parejas de la joven: «En el debate se nota que es una persona inteligente. Sabe debatir y yo soy muy de eso. Es la relación más igual intelectualmente que ha tenido Alejandra».

Parece que la relación entre la suegra y el yerno va a las mil maravillas ya que el propio Carlo le dedicó unas palabras en la exclusiva concedida a la revista '¡Hola!', calificando a Terelu de «una suegra súper guay, una súper suegra».

Durante su intervención en televisión, la mayor de las Campos contó también cómo habría vivido su madre la noticia de la maternidad de Alejandra. La comunicadora, fallecida en septiembre del año pasado, habría cumplido 83 años este junio. «Me acordé de mi madre en cuanto me lo dijo, le hubiera dado igual que llevaran cuatro meses o cinco años de relación, hubiera sido infinitamente feliz».