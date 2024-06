El secreto 'made in Spain' para tener las piernas de 37 millones de Taylor Swift

Gloria Salgado Madrid Sábado, 1 de junio 2024, 23:02 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Periodista, experto en comunicación y empresario, a Jose Balaguer le conoce la prensa dedicada a la belleza por haber llevado la imagen de relevantes firmas del sector durante muchos años. Un relaciones públicas que ayudó a lanzar a la fama a diversas marcas de lujo, hasta que comenzó a crear sus propios cosméticos, siendo pionero en algunas formulaciones, como la que guarda el secreto de sus populares Medias Invisibles, un maquillaje corporal que año tras año es número uno en plataformas como Amazon. ¿Su secreto? Un cóctel de micas naturales conocido como el 'oro cosmético' que algunos laboratorios han intentado copiar, hasta el momento, sin éxito.

El producto en cuestión es un maquillaje corporal que disimula las imperfecciones de la piel consiguiendo lo que muchos consideran un efecto Photoshop, al mismo tiempo que broncea y crea un efecto media gracias a un cóctel de micas muy conseguido. «Es muy difícil conseguir el mismo tipo de micas, las mismas proporciones y el protocolo en laboratorio», explica Balaguer de una fórmula que ha ido mejorando a lo largo de los doce años que lleva en el mercado. «Pero que te intenten copiar siempre es una buena señal», apostilla.

Precisamente venden todos los años más botes de lo previsto y, ya en junio, se quedan algunas farmacias sin el producto, por lo que al final «se venden unas a otras como si fuesen mascarillas en el confinamiento. Por eso este año -explica- hemos hecho una producción brutal para que no ocurra eso».

Arriba, la diferencia en una pierna entre una zona maquillada y otra sin maquillar. Abajo, Taylor Swift presumiendo de piernas en uno de sus conciertos en Madrid y el periodista y empresario Jose Balaguer. R.C. / EP

También conocido como sol caribeño en bote, el producto es un maquillaje, pero para broncear sin dañarse la piel hay otras opciones como los autobronceadores o aceites con color. La elección dependerá de cada persona y las texturas con las que se sienta más cómoda. «Mi preferido es el maquillaje corporal porque no deja película, seca muy rápido y si no nos gusta podemos eliminarlo con agua y jabón. Es lo que llaman ahora la 'Photo Ready Skin', que consiste en transformar la piel en cuestión de segundos sin rituales engorrosos», comenta Balaguer, que aconseja «evitar las fórmulas que dejan tonos anaranjados, poco uniformes o con tonos maquillaje que se alejan de lo que sería un tono bronceado natural y saludable».

En su caso, la fórmula contiene micas naturales que hacen un efecto media con micro partículas reflectantes, quedando más natural que la purpurina, que se prohibió el año pasado por ser un micro plástico. Es una más de las razones por las que el producto de Balaguer, miembro de Stanpa, la asociación nacional de perfumería y cosmética, triunfa entre los estilistas de las celebridades para sesiones de fotos o eventos, aunque el periodista desconoce quienes las usan. «El producto se vende en muchísimas farmacias además de online, por lo que es misión imposible controlar quien lo compra. Es cierto que muchos estilistas lo usan desde hace años para sus clientas, pero muchas veces ni nos enteramos».

Eso sí, si tuviese que decantarse por unas piernas, lo tiene claro: «Las de la modelo Irina Shayk y las de la actriz Eva Mendes, aunque no me había fijado en las de Taylor Swift hasta que la he visto en el concierto, también espectaculares», afirma de la cantante estadounidense, que para su anterior gira aseguró sus piernas, que fueron valoradas en 40 millones de dólares, unos 37 millones de euros.