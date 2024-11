Sale a la luz la última imagen de Liam Payne antes de fallecer

Joaquina Dueñas Lunes, 25 de noviembre 2024, 14:41 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La tragedia de Liam Payne, exintegrante de One Direction, sigue dando que hablar después de que haya visto la luz una estremecedora fotografía en la que se ve al artista minutos antes de fallecer. El tabloide británico 'Daily Mail' ha sido el responsable de la difusión de un fotograma de las cámaras de seguridad del hotel Casa Sur, en Buenos Aires, donde Payne falleció el pasado 16 de octubre tras caer desde el balcón de su habitación.

La imagen, capturada apenas 15 minutos antes del fatal desenlace, muestra al cantante siendo trasladado por tres empleados del hotel mientras parece completamente inconsciente. Esta nueva evidencia ha generado dudas sobre si las acciones del personal fueron suficientes para evitar la tragedia.

Un amigo cercano del artista ha mostrado al 'New York Post' su indignación. «Podría haberse salvado. Es devastador y exasperante», ha declarado. Esa misma fuente también ha explicado que Kate Cassidy, novia del cantante, está sufriendo mucho tras la publicación de esa imagen. «Siempre que parece que no puede ser más doloroso para Kate, se vuelve aún más doloso», ha dicho. La irritación también se ha visto reflejada en redes sociales, donde los admiradores de Payne critican que no recibiera atención médica inmediata, pese a la llamada a emergencias en la que se describía su estado crítico.