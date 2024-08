Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, los pilares de Daniel Sancho en prisión

Joaquina Dueñas Miércoles, 28 de agosto 2024, 23:06 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Desde que el 5 de agosto de 2023 Daniel Sancho confesara haber matado al cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo han estado a su lado en todo momento. Ambos han sido pilares fundamentales durante el proceso judicial para su hijo y, además, el actor español ha tomado las riendas de la defensa del joven chef. En este tiempo, también han trascendido las diferencias entre el exmatrimonio, cuya relación dista mucho de ser afable, hasta el punto de ser prácticamente inexistente. No obstante, ambos intentaron infructuosamente hacer lo posible por mantener la cordialidad con la detención de su hijo, el momento en el que su vida se puso patas arriba .

Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que unos jóvenes Rodolfo y Silvia, de 19 y 18 años, que estudiaban en una escuela interpretación se conocieron y se enamoraron. Solo un año después, en 1994, nacía su hijo Daniel. La pareja decidió casarse en una ceremonia tan íntima, a pesar de que él era el hijo del popular actor Sancho Gracia, que no trascendieron imágenes del enlace. Ni siquiera llegó a conocerse la fecha exacta del enlace. Optaron por vivir de la manera más discreta su matrimonio y la crianza de su hijo. Mientras, Rodolfo trataba de hacerse hueco en el mundo de la interpretación. Silvia, por su parte, decidió enforcar su carrera hacia el sector de las aseguradoras.

Cuando tomaron la decisión de separarse, lo hicieron de mutuo acuerdo. Sin embargo, con el tiempo, la relación fue enrareciéndose hasta desaparecer. De hecho, llevaban años sin hablarse en el momento en el que se dio a conocer la detención de Daniel. Con la noticia, ambos decidieron viajar a Tailandia para estar cerca de su hijo en una situación tan complicada. Sin embargo, el camino hasta este jueves, cuando se dará a conocer la sentencia por el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, no ha sido sencillo. No solo porque su hijo se enfrenta a una posible condena de pena de muerte, sino porque sus diferencias han llegado incluso a los tribunales.

El pasado 9 de febrero, Bronchalo denunció a Sancho por supuestas vejaciones después de que el actor le enviara mensajes con insultos en los que la llamaba «pirada» e «incapaz». Unas acusaciones de las que el actor se defendió inmediatamente catalogándolas de falsas y afirmando que había sido su exmujer quien le había amenazado a él y a su familia. «Flaco favor le hace este tipo de denuncias a las personas que de verdad sufren violencia de género. Estoy muy enfadado», dijo el protagonista de 'El Ministerio del Tiempo' a su llegada a los juzgados de Alcobendas antes de entrar a declarar.

Finalmente, cinco meses después, el 12 de julio, el bufete de abogados de Marcos García Montes, el mismo que se ha hecho cargo de la defensa de Daniel Sancho, informaba de que la jueza había archivado la denuncia al no apreciar ningún indicio que demostrara los presuntos malos tratos denunciados por Bronchalo, valorando que no existía delito alguno sino una manera de expresarse fruto de un «contexto de máxima tensión».

Un nerviosismo que llega a su punto álgido este jueves, cuanto el Tribunal de Samui leerá el veredicto. Durante el proceso, los progenitores han llevado vidas separadas, a pesar de haber coincidido ambos en el país asiático. Mientras Rodolfo ha tomado las riendas de la defensa pública de su hijo, Silvia ha mantenido un perfil bajo, sin participar en la estrategia legal ni en las apariciones ante los medios.

Unas diferencias que se sostienen hasta el último día. Ahora, cuando se va a conocer la sentencia, el actor ya ha viajado a Tailandia, acompañado por su equipo legal, que se ha mostrado prudentemente optimista. El martes, Rodolfo tuvo la oportunidad de visitar a su hijo en prisión durante varias horas antes de la inminente lectura del fallo judicial.

Por su parte, la postura de Bronchalo sigue siendo la de permanecer en un segundo plano. Aunque sí que mantiene conversaciones 'off the record' con algunos periodistas a los que ha confesado que no está de acuerdo con que haya gente que «se haya lucrado concediendo entrevistas sobre este tema»- en referencia al documental que el padre de su hijo ha firmado con HBO-, según han revelado en el programa 'En boca de todos'. Más aún, un equipo del programa 'Código 10' que tuvo la oportunidad de hablar con ella ha transmitido que la analista de inversiones considera que el dinero recibido a cambio estaría «manchado de sangre».