Puff Daddy, en el epicentro de una organización criminal dedicada al tráfico sexual

El pasado 16 de septiembre, el rapero y productor Sean Combs, conocido como Puff Daddy, era detenido por agentes federales acusado de tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer la prostitución. Un arresto que no evitaba que siguieran sumándose las denuncias en su contra y una semana después de su entrada en prisión, Thalia Graves se convertía en la mujer número once en denunciarlo por abuso sexual y violación en apenas diez meses. Sin embargo, eso era solo la punta del iceberg, ya que a estas acusaciones se ha unido una macrodemanda de 120 personas de 25 estados diferentes que acusan al rapero de violaciones y abusos sexuales. Un escándalo que se asemeja a los protagonizados en el mundo del cine y de los negocios por Harvey Weinstein y Jeffrey Epstein o el más recientemente destapado de Mohamed Al-Fayed.

Entre el más de centenar de víctimas, hay 25 que eran menores de edad cuando sucedieron los hechos, incluso hay un niño de 9 años al que el magnate de la música violó presuntamente en su estudio. Para llevar a cabo los crímenes, que tenían lugar en las fiestas conocidas como 'White Parties' o 'Freak Offs', el acusado y sus colaboradores, habrían echado sustancias a las bebidas de sus víctimas para anular su voluntad.

El abogado Tony Buzbee ha declarado que «el mayor secreto de la industria de la música, que no era ningún secreto, ha sido desvelado al mundo. Se ha roto el muro de silencio y las víctimas están dando un paso adelante». Unas víctimas que podrían seguir aumentado ya que el letrado también ha detallado que 3.285 personas más se han puesto en contacto con ellos porque afirman haber sido presas del rapero. «Llegará el día en que daremos más nombres que el de Combs. Hay muchos nombres, la lista ya es larga», ha señalado Buzbee, al tiempo que ha subrayado que «los nombres impactarán». «Vamos a exponer a quienes facilitaron y permitieron que tuviese lugar esa conducta a puerta cerrada. Y seguiremos con este asunto sin importar a quién puedan implicar las pruebas. Se trata de mucha gente poderosa con secretos sucios», ha destacado el abogado de las víctimas.

De momento, entre los nombres que han sonado ha vuelto a aparecer el del príncipe Andrés, a quien Virginia Giuffre acusó de agresión sexual en tres ocasiones cuando ella tenía 17 años, todo en el marco del escándalo de las fiestas de Jeffrey Epstein. Entre los señalados también están Beyoncé y su marido, Jay-Z, que ya han comenzado a sufrir la cancelación en sus redes sociales, con la pérdida de millones de seguidores.

En el otro lado de la moneda, Justin Bieber, a quien muchos apuntan como una posible víctima del productor musical. En estos últimos días se han viralizado varios vídeos del cantante. En uno aparece siendo menor de edad junto a Puff Daddy quien le pregunta que por qué ya no quiere quedar con él. «Ya no tengo tu número de teléfono», responde un inseguro y balbuceante Bieber.

También ha cobrado un nuevo sentido la entrevista de 2020 del cantante canadiense en la que rompía a llorar al reflexionar sobre sus experiencias en la industria de la música y al habla de sus sentimientos de protección hacia Billie Eilish, que tenía por entonces 18 años. «Fue difícil para mí ser tan joven y estar en la industria y no saber a dónde recurrir, y que todos me dijeran que me amaban y luego te dieran la espalda en un segundo… Solo quiero protegerla, no quiero que ella pase por lo que yo pasé. No se lo deseo a nadie».

Actualmente, Sean Combs está encarcelado sin fianza en Broolklyn, Nueva York, acusado de dirigir, al menos desde 2008, una empresa criminal que habría cometido, según la Fiscalía, delitos de tráfico sexual, violación, conspiración de crimen organizado, trabajos forzados, soborno, secuestro, incendio provocado y obstrucción a la justicia. Por su parte, el acusado se ha declarado inocente y ha solicitado una fianza que le ha sido denegada por dos jueces. Además, solo unos días antes de su detención, otra magistrada le condenó al pago de 100 millones de dólares por no presentarse al juicio por agresión sexual al presidiario Derrick Lee Cardello-Smith.

El productor musical ha roto su silencio desde la cárcel a través de su abogado principal, Marc Agnifilo, que ha asegurado que «se le persigue por ser un hombre negro de éxito». El letrado afirma que su cliente no aceptará un acuerdo de culpabilidad, por lo que su objetivo es «demostrar que es absolutamente inocente». Agnifilio, ha achacado las acusaciones a una conspiración y ha puesto en valor la faceta más personal del rapero que se podría enfrentar a la cadena perpetua debido a la gravedad de las acusaciones.

¿Quién es Puff Daddy?

Nacido en Harlem, Nueva York, en 1969, Sean John Combs, conocido como Diddy o como Puff Daddy, es un rapero, productor y empresario con una exitosa carrera en la industria de la música que le ha llevado a ganar tres premios Grammy y a encumbrar a otras figuras de la música. Entre los artistas a los que ha producido están la propia Beyoncé o su marido Jay-Z, Mariah Carey o Britney Spears.

Sin embargo, esta no es la primera vez que está en el centro de la polémica por cuestiones extremadamente graves. En noviembre de 1994, el también rapero Tupac Shakur fue tiroteado a la entrada de los estudios Quad Recording de Nueva York. Puff Daddy reconoció haber estado allí aquel día, pero solo para grabar música. Tupac, que recibió cinco disparos, dos en la cabeza, dos en la ingle y otra que le atravesó un brazo y un muslo, siempre sospechó que Combs había estado detrás de aquel ataque, aunque nunca pudo demostrarse.

Años después, en 2008, el periodista de 'Los Ángeles Times' Chuck Philips realizó un reportaje en el que apuntaba al manager de Puff Daddy como la persona que urdió el intento de asesinato. El periodista cita a un informante anónimo del FBI para afirmar que Diddy estaba también implicado en aquel ataque, que intentaron hacer pasar por un robo.

Padre de siete hijos, ha sido pareja de Jennifer López, Cameron Díaz o Naomi Campbell, entre otras. En noviembre de 2023 fue precisamente una de sus exnovias, Cassie Ventura, quien le acusó de abusos, violaciones, amenazas y palizas. Aunque retiró la demanda 24 horas después al llegar a un acuerdo extrajudicial, sirvió para que otras víctimas se decidieran a contar su historia, lo que ha desembocado en el 'Mee Too' de la industria musical.