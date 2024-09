El príncipe Harry cumple 40 años más alejado que nunca de su hermano Guillermo

Joaquina Dueñas Sábado, 14 de septiembre 2024, 23:20 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Hoy, domingo 15 de septiembre, el príncipe Harry cumplirá 40 años. Una fecha muy especial que vivirá centrado en disfrutar de la vida con su esposa Meghan Markle y sus hijos, Archie, de 5 años, y Lilibet, de 3. Precisamente con ellos tiene previsto celebran su entrada en una nueva década, seguido de una reunión con sus amigos más íntimos, procedentes de diferentes partes del mundo. Lo que no se espera es acercamiento alguno con su hermano Guillermo, de quien está más distanciado que nunca.

El supuesto desinterés del duque de Sussex por la evolución de Kate Middleton durante su enfermedad oncológica, cuya superación anunciaba hace menos de una semana, ha sido la gota que ha colmado el vaso del príncipe de Gales ya enfrentado con su hermano por la publicación de sus polémicas memorias bajo el título 'Spare: En la sombra', en su edición en España, y sus continuas declaraciones públicas arremetiendo contra la familia real británica a través de entrevistas o documentales.

Sin esperanza de reconciliación, Harry continúa con su vida en California, Estados Unidos, donde se mudó junto a su mujer y sus hijos, después de dejar de ser miembro activo de la realeza en enero de 2020. Una decisión que tomó para «romper el ciclo de dolor y sufrimiento», explicó. «Lo que hicimos fue alejarnos en lugar de renunciar. Era un ambiente realmente difícil, estaba destruyendo mi salud mental», confesó. Desde entonces está centrado en su trabajo en la Fundación Archewell, la organización sin ánimo de lucro que fundó junto a su esposa y está llevando adelante una serie de proyectos audiovisuales. El próximo, un documental que se emitirá en diciembre sobre el polo, una de sus mayores pasiones.

Al filo de los 40, el duque de Sussex ha reflexionado sobre su vida en la que los más importante es su familia: «El mejor regalo que he recibido es, sin duda, mis hijos. Disfruto viéndolos crecer cada día y me encanta ser su padre», ha transmitido a la revista 'People' a través de su portavoz. Unos niños a los que intenta proteger del foco mediático a toda costa después de su negativa experiencia con los medios de comunicación y del acoso mediático que vivió la malograda Lady Di, fallecida en un trágico accidente de coche durante una persecución con fotógrafos en París en 1997. Según contó un amigo a la misma revista, «como padre y esposo, Harry está decidido a garantizar que la historia no se repita».

Con la mirada puesta en el futuro, hay quien especula con sus intenciones de limar asperezas con su padre y regresar a Gran bretaña. En este sentido, el hijo menor de Carlos III habría consultado con amigos y antiguos ayudantes para ver el mejor modo hacerlo sin levantar demasiada polvareda. Entre las posibilidades, su participación en eventos de perfil bajo en Gran Bretaña para ir ganando popularidad y el cariño de la gente en su país de origen.

En todo caso, de momento, sus planes más inmediatos pasan por celebrar su 40 cumpleaños con sus amigos más cercanos. Un círculo en el que se encuentra el exmilitar JJ Chalmers, el jugador de polo Nacho Figueras o el cineasta Arthur Landon y en el que en los últimos años han entrado estrellas de Hollywood como George Clooney u Oprah Winfrey.