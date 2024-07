El príncipe Guillermo rompió por teléfono con Kate Middleton antes de su boda

G. S. Miércoles, 31 de julio 2024, 11:24 | Actualizado 11:40h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Cualquier miembro de la familia real británica que se precie cuenta en su haber con diversas biografías, autorizadas o no, a su espalda. La última en salir a la luz, este mismo jueves, es sobre una de las figuras que despierta mayor interés y simpatía entre los ingleses: Kate Middleton.

Cada biógrafo desvela algún detalle desconocido hasta el momento, como ha ocurrido con la biografía que ha escrito el periodista Robert Jobson, 'Catherine, the Princess of Wales, the Biography'. El libro ha salido a la venta este miércoles en Reino Unido y en él cuenta como, cuatro años antes de la boda de los ahora príncipes de Gales.

El hijo de Carlos III puso fin por teléfono a su relación con Kate Middleton porque el heredero al trono no estaba muy seguro de la relación que mantenía con la joven, por lo que decidió ponerla fin en el 2007, y lo hizo en una conversación telefónica que duró una media hora.

«Fue un golpe devastador para Kate, que se sintió doblemente decepcionada por haber sido abandonada por teléfono. Aunque no era la primera vez que el príncipe Guillermo ponía punto final a su relación, se sintió como si fuera el momento definitivo», ha comentado Jobson.

Tras varios meses separados, coincidieron en una fiesta de disfraces organizada por un amigo común. Un encuentro que propició que tomasen la decisión de retomar su relación. Kate, que acudió vestida de enfermera, y Guillermo, que se disfrazó de agente de policía, sabían de antemano que iban a encontrarse en la fiesta y no dudaron en acudir.

«Pasaron la primera parte de la velada conversando profundamente antes de ir a la pista de baile, donde terminaron besándose. Cuando sus amigos bromearon sobre que deberían conseguir una habitación, se fueron juntos», ha desvelado el periodista.