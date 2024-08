El primer marido de Jennifer López amenaza con publicar un vídeo erótico de la actriz

Gloria Salgado Madrid Martes, 13 de agosto 2024, 10:57 | Actualizado 11:10h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Jennifer López está en la palestra por su separación de Ben Affleck, una complicada situación a la que ahora se suma un tercero en discordia: Ojani Noa, su primer marido. El cubano vuelve a la carga amenazando con sacar a la luz un vídeo erótico casero de la actriz que fue grabado durante su luna de miel, en 1997.

Ojani, al que conoció en el restaurante Larios On The Beach, propiedad de Gloria Estefan, en el que trabajaba como camarero, fue el primero de los cuatro maridos de la actriz. Con el cubano contrajo matrimonio meses después de conocerse, el 22 de febrero de 1997, ante 300 invitados. López aún no era la estrella que es en la actualidad, aunque ya había protagonizado dos años antes la cinta 'Asalto al tren del dinero'. Durante su breve matrimonio, que duró once meses, protagonizó 'Selena', la película que fue un punto de inflexión en su carrera, que ya daba pingües beneficios a la artista.

La separación parecía cordial hasta que en 2004, seis años después del divorcio, Ojani demandó a López porque, esgrimió, la actriz le había engañado ofreciéndole un trabajo de 1.000 dólares semanales como gerente de su restaurante Madre's, siendo despidió cinco meses después. Tras un acuerdo, el cubano se embolsó 125.000 dólares. Lejos de quedar satisfecho, decidió hacer caja chantajeando a López con un vídeo íntimo y con la publicación de un libro donde relataba, entre otras intimidades, las supuestas infidelidades de la actriz con el rapero Sean P. Daddy, que fue su siguiente pareja, y con el cantante Marc Anthony, que acabó, años después, siendo su tercer marido. De este modo obviaba el acuerdo de confidencialidad que firmaron ambos antes de contraer matrimonio por el que el camarero no podía revelar ningún detalle íntimo de la artista, que demandó a su ex.

Para alivio de López, un juez prohibió a Ojani Noa difundir cualquier tipo de información sobre su relación, por lo que no pudo vender el vídeo erótico casero grabado durante la luna de miel, el mismo con el que vuelve a amenazar a la actriz. La cinta, según aseguró a la prensa en su momento Ed Meyer, mánager de Ojani Noa, tiene una duración de 27 minutos, de los cuales más de la mitad son de desnudos integrales de López. Varios portales de pornografía se interesaron por la cinta entonces, siendo uno de ellos el que filtró el vídeo sexual de Paris Hilton.

Ojani, que trabaja actualmente como entrenador personal, parece haber visto un nueva oportunidad de sacar tajada de su exmujer al estar en boca de todos por la separación de su cuarto marido, Ben Affleck, aunque es probable que se vuelva a topar con el veto de la justica estadounidense.

Precisamente el divorcio de Ben Affleck, del que los medios estadounidenses llevan semanas asegurando que es inminente y lo darán a conocer a través de un comunicado, aún no se ha llevado a cabo. Y es que todo indica que todavía no han llegado a un acuerdo. Según la web RadarOnline, la cantante exige al actor 75 millones de dólares porque considera que ella se hizo cargo de todos los gastos mientras estuvieron juntos.

Temas

Jennifer López