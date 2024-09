Naomi Campbell, sancionada por el uso personal de fondos benéficos

Joaquina Dueñas Lunes, 30 de septiembre 2024, 10:54 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Naomi Campbell ha sido inhabilitada durante cinco años para ejercer como fideicomisaria de la organización benéfica en la que trabajaba al detectarse el uso de fondos benéficos para sufragar gastos personales. La Charity Comission de Inglaterra y Gales, un departamento del Gobierno de Reino Unido que regula las organizaciones benéficas registradas en esos territorios, ha realizado una investigación tras descubrirse que dinero destinado a obras de benéficas se estaba utilizando para gastos superfluos como hoteles de lujo, vuelos, tratamientos de belleza e incluso tabaco.

Las pesquisas realizadas por el organismo público y que han culminado con la inhabilitación de la reconocida modelo, ha confirmado que Fashion for Relief, la organización fundada por Campbell y en la que trabajaba, no estaba transfiriendo el dinero recaudado a los fines que se habían establecido, sino que se estaba utilizando para cubrir gastos cotidianos como la seguridad de la supermodelo y otros pagos no autorizados, lo que ha provocado gran indignación entre la población británica, especialmente al conocer que la cifra del dinero desviado alcanzaría casi dos millones de euros, mientras que apenas se dedicaron 6.000 euros a luchar contra la pobreza, según ha precisado el 'Daily mail'.

Naomi Campbell, sin embargo, ha negado en todo momento conocer el mal uso de los fondos, manifestando su «extremada preocupación» por la situación, lo que no ha evitado la sanción impuesta por la Charity Comission retirándola de sus funciones. Pero la maniquí británica no ha sido la única persona penalizada. Junto ha ella, han sido inhabilitadas a nueve y cuatro años para el ejercicio de su cargo otras dos fideicomisarias de la entidad benéfica, Bianka Hellmich y Veronica Chou.

El informe elaborado por la comisión ha determinado que entre abril de 2016 y julio de 2022, Fashion for Relief invirtió solo el 8,5 por ciento de los fondos recaudados en sus fines benéficos. En este sentido, Tim Hopkins, uno de los encargados de la investigación, explicó a la BBC que «los fideicomisarios están legalmente obligados a tomar decisiones que sean en el mejor interés de su organización benéfica y a cumplir con sus deberes y responsabilidades legales», algo que «los administradores de esta organización benéfica no hicieron».

Además de inhabilitar a las responsables, la fundación Fashion for Relief fue eliminada del registro oficial de organizaciones benéfica de la Charity Comission el pasado mes de marzo, poniendo punto final a la aventura filantrópica de Naomi Campbell que comenzó en 2005. La modelo británica puso en marcha la fundación con el objetivo inicial de ayudar a los damnificados por el huracán Katrina. La organización realizaba desfiles benéficos para recaudar fondos y, tras el desastre del Katrina, amplió su ámbito de actuación destinando el dinero a diferentes entidades como Save the Children o Mayor's Fund for London.

A pesar de que Naomi Campbell ha asegurado desconocer el mal uso de los fondos de Fashion for Relief, durante diez años ha dirigido esta fundación llegando a recaudar unos cinco millones de euros de los que solo una pequeña parte se ha utilizado para fines humanitarios, el resto ha ido a pagar estancias en hoteles de lujo de ciudades como Cannes o exclusivos tratamientos de spa. Todo un escándalo que ha dado al traste con la reputación de la supermodelo.

Temas

Naomi Campbell