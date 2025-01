María José Suárez desvela cuál ha sido su ruptura más difícil

Joaquina Dueñas Miércoles, 22 de enero 2025, 13:21 Comenta Compartir

María José Suárez ha concedido una entrevista a la revista Diez Minutos en la que hace un repaso a su vida sentimental y, si bien su ruptura más reciente, controvertida y mediática ha sido la de Álvaro Muñoz Escassi, la sevillana revela cuál ha sido su separación más difícil: «He tenido parejas con las que he sufrido cuando lo hemos dejado, porque pensaba que era para toda la vida. Por ejemplo, con Feliciano». «Los dos estábamos muy enganchados», ha recordado. Además, ha contado que su amor se terminó por una infidelidad: «Las infidelidades son el principio del fin en una relación. Feliciano también me fue infiel. No concibo una relación con infidelidades. Yo nunca lo he sido».

Fue precisamente otra traición la que acabó con su noviazgo con Álvaro Muñoz Escassi. «Estuve tres años con Álvaro. Me dijo que era la mujer de su vida y tres días más tarde pasó lo de Valeri». Un correo electrónico con detalles sobre los encuentros de Valeri y el jinete hizo que la sevillana anunciara súbitamente su ruptura. «Yo le estoy muy agradecida de que me abriera los ojos y me lo contara todo», ha asegurado.

Cerca de cumplir los 50 años, María José ha hecho balance de sus relaciones constatando que se lleva bien con todas sus exparejas, salvo con Escassi, a quien, sin embargo, no negaría el saludo. Especialmente buena es su relación con el padre de su hijo, Jordi Nieto, a quien considera su familia. Y para amores, le basta con el de su pequeño: «El amor de mi vida es mi hijo, indudablemente», ha zanjado.