Escassi se declara enamorado de la hermana de Mario Casas en una soprendente carta

J. G. Viernes, 3 de enero 2025, 10:12

«Empezar el año contigo es una de las mejores cosas que me pasó en la vida». Con esta frase en las redes sociales, Álvaro Muñoz Escassi declara su amor, al menos por el momento, a Sheila Casas. Hace unas semanas, el jinete no quería poner nombre a su relación con la joven de 37 años. «Obviamente, hay algo entre Sheila y yo, no le pongamos nombre».

Ahora, días después, Escassi confirma lo que era un secreto a voces. «Contigo me doy cuenta todo lo que hacía antes mal y todo lo que quiero hacer contigo bien», afirma en el texto publicado en las redes sociales.

La hermana de Mario y Óscar Casas no ha tardado en responder a su declaración, también con unas palabras que evidencian su complicidad: «Gracias por todas las risas, por todos esos momentos cargados de ilusión, por preocuparte por mí, por cuidarme».

Escassi y Casas se conocieron en el plató de 'TardeAR' del programa de Ana Rosa. Un encuentro que parece encendió la llama del amor entre ambos. La siguiente imagen fue ya toda una declaración de intenciones: ambos protagonistas fueron 'pillados' comiéndose a besos por las calles de Madrid.

Sin embargo, desde entonces, ninguno de los dos puso etiquetas a su relación hasta este fin de año que, todo apunta, pasaron juntos después de protagonizar un romántico reencuentro en el aeropuerto tras pasar la Navidad separado.

Después un 2024 turbulento con una sonada y polémica ruptura con María José Suárez y entre rumores de idilio con Hiba Abouk, Álvaro Muñoz Escassi parece haber encontrado el amor de forma definitiva... al menos de momento.