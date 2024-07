Mainat, sobre su exmujer: «Si la condenan, será uno de los días más tristes de mi vida» El productor de televisión señaló a Angela Dobrowolski cuando despertó del coma: «Ella me ha querido matar»

Iker Cortés / Agencias Madrid Lunes, 15 de julio 2024, 15:35 | Actualizado 16:53h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

«Si este tribunal la condena, va a ser uno de los días más tristes de mi vida. No habré ganado, sino que habré perdido». Son las palabras de Josep Maria Mainat ante el tribunal de la sección 20 de la Audiencia de Barcelona en su declaración como víctima y testigo de cargo, durante la primera sesión del juicio este lunes contra su exmujer, Ángela Dobrowolski, para la que pide catorce años de cárcel por intento de asesinato y revelación de secretos.

Los hechos se remontan a la noche del 22 al 23 de junio de 2020. Fue entonces cuando, mientras el productor televisivo dormía en su casa de Barcelona, la mujer, madre de dos de sus hijos, presuntamente le inyectó insulina. Como es diabético, Mainat sufrió una hipoglucemia que lo dejó en coma y al borde de la muerte. El cofundador de La Trinca y creador de formatos tan exitosos como 'Operación triunfo' ha explicado que aquella noche tuvieron una discusión «muy fuerte» y él le dijo que al día siguiente iba a presentar los papeles del divorcio.

En ese momento Dobrowolski «empezó a hiperventilar», afirma Mainat. «Nunca la había visto tan alterada -ha continuado el productor- y le pedí que lo dejásemos, que nos calmáramos, que hablásemos al día siguiente». Aparentemente, sus palabras la calmaron. Después de la cena, ella se ofreció a ponerle dos inyecciones, una de testosterona y otra de vitamina B, y después él se fue a dormir a su cama y se quedó «profundamente dormido».

Mainat estaba convencido de que ella también se había ido a dormir, pero días más tarde, gracias a las cámaras de seguridad que la mujer mandó instalar en el domicilio, descubrió que la acusada había ido hasta en trece ocasiones a la cocina para, después, entrar en la habitación donde él descansaba. Siempre según el productor, sobre las 2 de la madrugada del día 23, ella lo despertó para ponerle otras «dos inyecciones más que te van a ir muy bien», en referencia a un medicamento adelgazante que él usaba en el pasado, pero que ha dicho que ya no tenía en casa, y a la hormona del crecimiento.

Mainat asegura que él le dijo que no hacía falta, pero que finalmente accedió porque no quería generar una nueva discusión. Y ahí se acaban sus recuerdos hasta que lo despertó un sanitario del Sistemas de Emergencias Médicas (SEM) diciendo «¡Señor Mainat, despierte, despierte!», mientras ella decía que no sabía si había azúcar en casa, por lo que fue él quien indicó a sus hijos que le trajesen refrescos y helados.

«Ella me ha intentado matar»

Nada más despertar y mientras le prestaban asistencia, Mainat pidió a la empleada del hogar que se quedara en el domicilio. Ya entonces lo vio claro: «Ella me ha intentado matar», le aseguro al relacionar las inyecciones que había recibido durante la noche con la hipoglucemia.

Durante esta primera sesión del juicio, su abogada le ha preguntado si en otras ocasiones había tenído hipolucemias graves como la de aquella noche. «Ni antes ni después de esa noche», ha respondido el productor, que ha asegurado que siempre ha sido capaz de controlar las bajadas de azúcar sentándose unos minutos y tomando unos terrones de azúcar o un refresco.

Sobre el glucómetro donde se hallaron varias mediciones realizadas mientras Mainat estaba en coma, ha explicado que ella sabía usarlo porque, aunque era él quien solía manipularlo, su mujer le había medido alguna vez el azúcar. Además ha señalado que Dobrowolski cursó cinco años de Medicina, carrera que no terminó «aunque le faltaba poquísimo», y que vivía de un sueldo que él le pagaba de su empresa y de una tarjeta de crédito a su nombre que tenía un saldo mensual que rondaba los 5.000 euros. Además, ha asegurado que en la época de estos hechos ella consumía cocaína y metanfetaminas y que tenían «bastantes discusiones».

La separación

También ha dicho que, antes de esa bajada de azúcar, para la que los médicos no encontraron explicación y por la que alertaron a los Mossos, Dobrowolski accedió a un ordenador familiar que él tenía en su despacho: ella se reenvió los mensajes que él se había intercambiado con sus abogados sobre las capitulaciones matrimoniales y su herencia.

En concreto, ha narrado que su exmujer consultó documentos que especificaban el reparto de la herencia en caso de separación y que contenía una cláusula por la cual «ella quedaba al margen», así como detalles de su patrimonio y del divorcio que él estaba negociando con sus abogados.

Cambio de prisión

La acusada ha llegado al juicio conducida por los Mossos d'Esquadra desde la prisión de Brians (Sant Esteve Sesrovires, Barcelona) después de ser trasladada a este centro el viernes tras un intento de fuga de la cárcel de Wad-Ras de Barcelona, donde cumple prisión provisional por su presunta participación en media docena de robos en casa habitada, según recoge Europa Press. La Fiscalía pide para ella 13 años de cárcel como presunta autora de un delito de asesinato en grado de tentativa, así como una orden de alejamiento de 500 metros de Mainat y una prohibición de comunicarse con él durante 8 años una vez haya cumplido la pena de prisión impuesta.

La acusación pública también le atribuye un delito de revelación de secretos, por acceder a su correo para leer los emails, por lo que solicita 3 años de prisión y una multa de 20 meses a razón de una cuota diaria de 10 euros. La acusación particular solicita un total de 14 años, 2 menos que la Fiscalía: 13 por el intento de asesinato y uno por el delito de revelación de secretos y no pide indemnización para el productor.

En el juicio, que durará hasta el 17 de julio, declararán los médicos forenses y la técnica responsable de un laboratorio encargada de analizar y elaborar un informe sobre el medicamento Saxenda, que Mainat utilizaba en aquel momento para perder peso. A petición de la defensa, Dobrowolski, para quien pide la libre absolución, declarará en último lugar, cuando ya se haya practicado toda la prueba.