Kardashian, el apellido que une a los hermanos Menéndez con O.J. Simpson

En los años 90 hubo dos juicios mediáticos que mantuvieron en vilo a la sociedad estadounidense y que han trascendido hasta la actualidad. Por un lado, el de los hermanos Erik y Lyle Menéndez, condenados a cadena perpetua por el asesinato de sus padres en agosto de 1989 y cuya historia se ve reflejada en un documental estrenado esta misma semana en Netflix y en la serie 'Monstruos', una de las más vistas de la misma plataforma. Por otro, el del asesinato a puñaladas de Nicole Brown Simpson y de Ron Goldman en junio de 1994, del que salió absuelto O.J. Simpson, exmarido de Nicole. Dos casos conectados por el apellido Kardashian ya que Kim ha decidido seguir los pasos de su padre en el mundo del derecho. Robert George Kardashian formó parte del equipo que logró la absolución de O.J. Simpson mientras que su hija se ha sumado a las voces que defienden la puesta en libertad de los hermanos Menéndez.

La empresaria e 'influencer' terminó sus estudios de derecho el año pasado y ha escrito un ensayo publicado en NBC News a favor de la liberación de los hermanos. Erik y Lyle tenían 21 y 18 años cuando descerrajaron a sus padres 16 disparos en su mansión de Beverly Hills en la noche del 20 de agosto de 1989. Tras la investigación que llevó a su detención, el gran jurado de Los Ángeles los acusó formalmente de asesinato en primer grado en diciembre de 1992. Desde el principio, la defensa puso sobre la mesa los abusos sexuales y malos tratos continuados que habían sufrido los jóvenes durante toda su vida por parte de su progenitor, mientras que la acusación esgrimía el móvil económico ya que habían heredado una fortuna tras la muerte de sus padres que no dudaron en dilapidar, llegando a gastar hasta un millón de dólares en los seis meses que siguieron al crimen.

El jurado no fue capaz de decantarse por una de las teorías, lo que llevó a la anulación del proceso en 1993. Tres años después, en 1996 volvió a repetirse el juicio y, esta vez sí, fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua.

Sin embargo, el pasado 3 de octubre, la Fiscalía de Los Ángeles anunció la revisión del caso al aparecer nuevas pruebas: una carta a un familiar que data de finales de los 80 en la que Erik Mendoza detalla los abusos a los que le sometía su padre. Es en este contexto en el que Kim Kardashian ha pedido que los hermanos Menéndez «sean liberados» después de 30 años en prisión.

«Ambos hermanos declararon haber sufrido abusos sexuales, físicos y emocionales durante años por parte de sus padres. Según Lyle, los abusos empezaron cuando tenía sólo 6 años, y Erik dijo que fue violado por su padre durante más de una década. Tras años de abusos y temiendo de verdad por sus vidas, Erik y Lyle eligieron lo que en aquel momento pensaban que era su única salida: una forma inimaginable de escapar de su pesadilla vital», argumenta. Kim asegura que «no son monstruos» sino «hombres amables, inteligentes y honestos. En prisión, ambos tienen un expediente disciplinario ejemplar. Han obtenido varios títulos universitarios, han trabajado como cuidadores de ancianos encarcelados en hospicios y han sido mentores en programas universitarios, comprometidos con la retribución a los demás«.

En este sentido, también detalla que visitó la prisión hace unas semanas y uno de los alcaides le dijo que se sentiría cómodo teniéndoles como vecinos. En todo caso, la empresaria y ahora también abogada no excusa los asesinatos ni su comportamiento «antes, durante y después del crimen», pero valora que «el juicio y el castigo que recibieron estos hermanos fueron más propios de un asesino en serie que de dos individuos que soportaron años de abusos sexuales por parte de las mismas personas a las que querían y en las que confiaban». «No creo que pasar toda su vida natural encarcelados fuera el castigo adecuado para este complejo caso. Si este delito se hubiera cometido y juzgado hoy, creo que el resultado habría sido radicalmente distinto. También creo firmemente que se les negó un segundo juicio justo y que la exclusión de pruebas cruciales de abuso negó a Erik y Lyle la oportunidad de presentar plenamente su caso, socavando aún más la justicia de su condena», expone.

Una argumentación de la que su padre estaría orgulloso. Robert George Kardashian fue un reconocido abogado que ejerció durante más de una década antes de dedicarse a los negocios familiares. Amigo personal de O.J. Simpson, no dudó en reactivar su licencia, que llevaba tres años caducada, cuando el popular jugador de fútbol fue acusado del homicidio de su exesposa y de su amigo, Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman. Tras el crimen, Simpson encontró refugio en el hogar de los Kardashian durante seis meses y el patriarca del clan estuvo a su lado hasta su absolución. De hecho, Netflix estrenó en 2017 un documental sobre la relación entre estos dos hombres titulado 'Kardashian: The Man Who Saved O.J. Simpson' en el que se plantea la hipótesis de que el padre de las hermanas Kardashian podría haber eliminado presuntamente alguna evidencia que implicaría al deportista en las muertes de las que se le acusaba.

