Julio Iglesias desmiente su retirada de la música con un airado comunicado

Joaquina Dueñas Lunes, 7 de octubre 2024, 12:02 | Actualizado 12:11h.

Julio Iglesias se ha cansado de conocer noticias falsas sobre su estado de salud y sobre su carrera profesional, por lo que ha decidido emitir un rotundo comunicado para dar a conocer su situación actual, en el que reprocha la cantidad de informaciones no veraces que circulan sobre su persona.

«Hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro. En estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos. Un periodista no sé de dónde dice que un amigo le ha dicho, que ya no puedo ni quiero cantar más. El día que me vaya a retirar, yo personalmente lo anunciaré con pena, pero con dignidad», ha escrito en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 500.000 seguidores.

Además, el cantante ha explicado que se encuentra inmerso en el desarrollo de un proyecto audiovisual. «Estoy feliz, trabajando con la serie de Netflix que seguramente cambiará mucho la percepción de mi vida», ha publicado, al tiempo que ha lamentado «el mal que puede hacer un mal periodista», para terminar despidiéndose de sus admiradores con todo su cariño.

