Joaquín Torres celebra su recuperación con un fiestón lleno de rostros televisivos

Joaquina Dueñas Domingo, 9 de junio 2024, 14:42

Los últimos meses han sido muy difíciles para el reconocido arquitecto Joaquín Torres. Pérdidas familiares, problemas de salud y crisis de pareja han sido algunas de las dificultades que ha tenido que superar. Después de haber tenido que ser intervenido de la cadera en varias ocasiones por un accidente de moto, parece que ve la luz al final de túnel y ha decidido celebrarlo con un fiestón en su mansión a la que no han faltado sus amigos televisivos. El arquitecto y su marido, Raúl Prieto, ejercieron de anfitriones de William Levy, Sonsoles Ónega, Pilar Vidal, Miquel Valls, Cari Lapique, Toñi Salazar, David Valldeperas, Terelu Campos o Belén Esteban, entre otros.

Un encuentro en el que no faltó la diversión y la música y en el que Terelu y Belén se reconciliaron, abrazo y baile mediante, después de unas semanas en las que se han mandado varias pullas a través de la televisión. «Belén vino a buscarme para pedirme perdón y yo le dije que la que nunca cambia soy yo. Yo cuando quiero a alguien, la quiero siempre e intento tenerla cerca para no hacerle daño», ha contado la hermana de Carmen Borrego, que tenía claro que no pensaba «hacer ningún feo» a la que ha sido su compañera de plató durante años.