Joana Sanz anuncia su retirada de las pasarelas

Joaquina Dueñas Lunes, 9 de septiembre 2024, 11:44 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Joana Sanz ha dicho adiós a las pasarelas. La modelo ha publicado un comunicado en sus redes sociales en el que ha anunciado su retirada después de unos años complicados por la detención y juicio de su marido, el futbolista Dani Alves, condenado por agredir sexualmente a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona.

«Estoy muy agradecida con el trabajo que tengo. La posibilidad de viajar, conocer gente diferente y encima que te paguen… Es como para estar agradecido, ¿no?», ha expresado la canaria que, sin embargo, también ha recordado los momentos de soledad: «Todo eso no quita que me convierta en un cactus, pasar tanto tiempo sola es lo que tiene».

«Estos dos últimos años me he visto obligada a trabajar con una gran sonrisa y tragándome las lágrimas de tanto dolor que tenía dentro porque es lo que hay si quieres pagar las cuentas», ha reconocido, a pesar de que el trabajo también le ha servido de apoyo a sobrellevar la situación que estaba atravesando. «La verdad es que trabajar en este sector me ha ayudado a no hundirme, pero tampoco me ha permitido dejarme querer, establecer una sede y tener un hogar», ha añadido para terminar anunciando que «el próximo mes me retiro de la moda (como modelo). Tal vez por un tiempo, tal vez sin retorno… No lo sé».

El objetivo de este cambio es enfocarse en los otros proyectos que tiene también relacionados con el mundo de la moda sin necesidad de exponerse personalmente.

Temas

Dani Alves