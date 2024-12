Jay Z reaparece junto a Beyoncé y su hija mayor tras destaparse el escándalo

Joaquina Dueñas Martes, 10 de diciembre 2024, 14:46 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Tras haber sido acusado de violar a una niña de 13 años junto a Puff Daddy en el año 2000, Jay Z no se esconde. No lo hizo cuando presentó una contrademanda ni cuando respondió públicamente en la red social X instando al abogado de la víctima a recurrir a la vía penal para encarcelar a los verdaderos culpables de la agresión sexual denunciada. Y tampoco lo ha hecho al acudir junto a su esposa y su hija mayor al estreno de 'Mufasa: El Rey León' solo un día después de que saltara el escándalo.

El rapero apareció junto Beyoncé y Blue Ivy, que prestan sus voces a Nala y a Kiara en la película. Los tres se mostraron sonrientes y Jay Z incluso posó haciendo el signo de la victoria con sus dedos.

Quien no estuvo en este estreno fue Tina Knowles, madre de Beyoncé, que dio 'me gusta' a una cuenta que publicaba la noticia sobre la acusación de violación a su yerno. Rápidamente, la mujer ha desmentido que haya sido ella, argumentando que su cuenta ha sido hackeada: «Como todos ustedes saben, no juego con mi familia. Así que, si ven algo inusual en mí, ¡sepan que no soy yo!», publicaba en un post. «¡¡¡Por favor, dejen de jugar conmigo!!!! Ninguna arma forjada contra mi familia prosperará», zanjaba.