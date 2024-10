La Fiscalía ve indicios de estafa grave continuada en el caso de Chiara Ferragni

Joaquina Dueñas Lunes, 7 de octubre 2024, 11:50 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Cuando parecía que Chiara Ferragni comenzaba a levantar cabeza profesionalmente, los problemas vuelven a asediarla después de que la Fiscalía de Milán haya visto indicios de estafa grave continuada en el conocido como caso Pandoro. Marcello Viola, jefe de la Fiscalía, ha acusado a las empresas de la 'influencer' de obtener un «beneficio injusto» que ascendería a 2,22 millones de euros a través de las campañas de venta de los pandoros de la marca Balocco y de los huevos de Pascua de Dolci-Preziosi durante los años 2021 y 2022. Unas campañas que se basaban en un fin benéfico a favor del servicio de pediatría del hospital Regina Margherita de Turín.

El informe de la policía financiera de Milán recoge que «surgió un patrón que se repitió en múltiples operaciones que presentaban perfiles engañosos en las dos campañas benéficas». La 'influencer' vendió a través de sus empresas pandoros con el logotipo de su emporio a más de 9 euros, el triple de lo habitual, con el compromiso de un donativo por cada venta. Sin embargo, según la investigación, el importe de la donación no estaba ligado a la cuantía de las ventas ya que esta se había realizado con anterioridad.

Además del beneficio económico, el comunicado emitido por la Fiscalía italiana, habla del «beneficio moral derivado de la recuperación de la imagen vinculada a la iniciativa caritativa propuesta» que habrían obtenido tanto la empresaria como las marcas implicadas.

En cualquier caso, los abogados de la italiana sostienen que «este asunto no tiene relevancia penal», y precisan que «los aspectos controvertidos ya han sido abordados y resueltos dentro de la Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado». De hecho, Chiara ya fue multada con más de un millón de euros por el organismo de la competencia italiano por «práctica comercial incorrecta». «Iniciaremos conversaciones con los fiscales lo antes posible y confiamos en una conclusión positiva del asunto. Chiara Ferragni tiene fe en el trabajo del poder judicial y en que su inocencia se establezca lo antes posible», han subrayado los letrados de la defensa.

La noticia de la Fiscalía ha llegado justo cuando la empresaria intentaba recuperar el brillo perdido volviendo a la escena pública a pesar de la tormenta que vive también en el plano personal. El mes pasado visitó nuestro país para presentarse en Madrid como la embajadora de una marca española especializada en productos para el cuidado del cabello. En aquel acto no dudó en pronunciarse sobre su situación, aunque explicó que todavía no había llegado el momento adecuado para explayarse sobre todo lo sucedido.

«Creo que todo el mundo sabe que este año no ha sido fácil, pero hoy estoy comprometida con convertirme en un ejemplo de valentía», dijo. «Esto es lo que soy. No soy perfecta y quiero ser sincera. Quiero hablar sobre todo lo que ha ocurrido conmigo estos meses. Pero aún no es el momento correcto. Me he quedado en silencio por mucho tiempo. Y como soy una persona a la que siempre le gusta expresar sus emociones no ha sido fácil. Pero, de verdad, cuando llegue el momento indicado, hablaré sobre mi situación personal», añadió.

Una nueva Chiara que también ha cambiado su actitud hacia su exmarido, Fedez, con quien ha mantenido una guerra abierta durante meses en sus redes sociales, cruzándose dardazos e indirectas nada sutiles. Sin embargo, un enemigo común les ha hecho firmar una tregua. Tonny Effe, rapero compañero de Fedez con quien su exmujer había mantenido un breve romance que quedó confirmado con la canción' L'infanzia difficile di un benestante' ('La difícil infancia de un hombre rico') en la que Fedez acusa a Toni de racista, falso y drogadicto.

«Escribías a mi esposa mientras me abrazabas, a los hombres como tú los llamo infames», dice uno de los versos. Pero Tony Effe no se ha quedado callado y ha respondido con otra canción de título 'Chiara' en la que le dice a Fedez: «Enseñas a tus hijos por dinero, a ver que piensan el día de mañana». Una acusación ante la que el exmatrimonio reaccionó al unísono con un comunicado en el que pedían dejar a los niños fuera de los enfrentamientos de los adultos. «Hagan los que quieran, pero dejadme a mí y a mis hijos en paz», pedía Ferragni, mientras Fedez se dirigía directamente a su examigo para espetarle: «No te enseñaron en la calle que los niños no se tocan».