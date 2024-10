La firma de los bañadores que se lucen en las alfombras rojas

Gloria Salgado Madrid Domingo, 20 de octubre 2024, 00:06 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Se podría decir que Victoria Cimadevilla es la Hannah Montana de la industria de la moda. Azafata de vuelo unos días, alabada diseñadora de moda otros. La asturiana es una más entre sus compañeros de Iberia, mientras que en el sector textil destaca con sus prendas de baño de alta costura. Piezas dignas de alfombra roja con las que se alzó con el galardón a la mejor colección de la pasarela internacional Gran Canaria Swim Week, premio que ya ganó en la anterior edición.

La moda siempre ha estado muy presente en la vida de Victoria Cimadevilla. «Mi madre era una apasionada de la moda, toda una 'fashionista' de los años 70, vestía muy bien, se compraba trajes de los diseñadores de renombre del momento», explica la asturiana a este periódico antes de recordar una de las piezas más especiales de su madre: «un abrigo verde de Balenciaga espectacular, que de hecho tengo guardado y me he puesto alguna vez». Por eso considera que su dedicación a la moda, «más que una elección profesional, fue una evolución natural de mi conexión con mi madre, con la ropa que me gustaba desde niña. Aunque no vengo de una familia de diseñadores, siempre hubo un aprecio por la estética y la belleza en mi entorno».

Un entorno que suele apreciar desde las alturas vestida de Teresa Helbig, la diseñadora que firma los actuales uniformes de la aerolínea. No fue hasta la pandemia cuando se animó a dar forma a la ropa de baño que esbozaba en su tiempo libre, dando rienda suelta a su pasión por la moda, en la que ya había dado sus primeros pasos con la creación de una revista digital sobre moda y estilo de vida que «se llamaba lomustdelomust. Mi primer 'post' fue sobre bañadores. Toda una premonición», señala.

«Desde el principio, supe que quería seguir mi propio camino y crear algo que refleje mi visión personal de la moda. Decidí lanzarme directamente a la creación de mi propia marca porque sentía que tenía una propuesta diferente en el mundo de la moda de baño. Este enfoque me permitió desarrollar mi estilo y filosofía de diseño desde cero, lo cual ha sido un viaje muy desafiante pero muy gratificante», apunta la modista.

La asturiana veía carencias en la moda baño. «Siempre me ha atraído lo espectacular y llamativo, y me encanta la idea de que la moda no solo sea funcional, sino también una declaración personal. Me divierte jugar con esa fusión de lo práctico y lo sorprendente, y la moda de baño me parecía muy básica, con poco espacio para destacar. Los primeros bañadores que diseñe, que son 2 en 1 -igual para la playa que para una fiesta-, son un reflejo de lo que buscaba: piezas versátiles que no solo te acompañen en el agua, sino que también puedan brillar en cualquier otro escenario. Para mí, la moda de baño es una oportunidad para romper moldes y crear algo inolvidable».

Sus prendas son especiales y ultra femeninas para lucir tanto de día como de noche. En la playa o en la calle. «Son piezas pensadas para vestir a una mujer que es feliz, que se siente segura y lo demuestra llevando un bañador o un body espectacular», comenta sobre el ADN de su marca. La primera pieza que realizó fue el bañador Camelia, con una enorme flor en tres dimensiones de quita y pon. «El bañador es un básico asimétrico de neopreno pero con la flor es espectacular. A día de hoy sigue siendo nuestro 'bestseller' y la primera que lo llevó en la alfombra roja fue Candela Peña en el Festival de Málaga. Le estaré siempre agradecida».

Fue la primera de muchas, porque su estilo diferenciador llamó la atención de las mujeres más populares del país. «Uno de los momentos que recuerdo con más cariño fue ver a Nieves Álvarez luciendo mis diseños durante todo un programa de Flash Moda. No solo por lo que Nieves representa como ícono de la moda, sino porque, honestamente, superó todas mis expectativas al ver mis bañadores en televisión, en un programa referente».

Ha notado un mayor interés por sus diseños cuando los han lucido personas como la 'influencer' Luna Casanova. «Además de ser una amiga muy querida, tiene una forma única de llevar mis diseños, tiene capacidad de influir. Representa a la perfección a mi clienta ideal: alguien con confianza, estilo y una personalidad que se refleja en cada prenda. Ver cómo conecta con mis piezas y las hace suyas ha sido clave para que muchas otras personas se interesen en mi marca».

También fue todo un 'boom' cuando Ana Obregón realizó su último posado veraniego,que realizó junto a su nieta, enfundadas en unos de sus trajes de baño. «Fue muy emocionante, un honor. Ana Obregón ha sido un referente en los posados veraniegos durante décadas, y verla elegir una de mis piezas para un momento tan especial, posando con su nieta en la portada de ¡Hola!, fue increíble».

Paula Echevarría, María Pombo, Mar Flores, Macarena Gómez, Eugenia Osborne, Raquel Sánchez Silva también han lucido sus diseños en alfombras roja y editoriales de revista, aunque le haría mucha ilusión vestir a la reina Letizia «porque ama la moda y tiene una silueta ideal para lucir cualquier prenda, además es atrevida. Es una reina moderna, actual. Me encanta».