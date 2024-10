Elon Musk compra una urbanización secreta para sus once hijos y dos de sus madres

Joaquina Dueñas Jueves, 31 de octubre 2024, 11:43 | Actualizado 11:53h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Elon Musk no deja de sorprender. Su último proyecto personal le ha costado 35 millones de dólares (más de 32,2 millones de euros) y tiene por objeto poder pasar más tiempo con sus hijos y que estos, de tres madres distintas, puedan hacer vida de hermanos. Para ellos, el magnate ha comprado un complejo residencial secreto en Austin, Texas, con tres propiedades contiguas donde tiene previsto que se instalen sus once hijos y dos de sus tres madres, según ha revelado The New York Times.

Cuatro personas del entorno del fundador de Tesla han desvelado al periódico que el multimillonario ha adquirido una mansión de más de 1.300 metros cuadrados a imagen y semejanza de una típica villa de la Toscana en una tranquila y frondosa calle de Austin. Pero esta no es la única propiedad que ha comprado en la zona. En los últimos meses, también se ha hecho con una villa de seis habitaciones justo detrás de la primera y una tercera casa a pocos metros de las otras dos con el objetivo de crear una suerte de comuna para su familia. Según el diario estadounidense, Musk habría pagado entre un 20 y un 70% más del precio de mercado por las propiedades y así lograr que sus hijos vivan en «propiedades contiguas» para que le resulte más fácil «programar tiempo» entre sus hijos pequeños.

El traslado supondrá un gran cambio para el empresario, que hasta ahora vivía en un austero apartamento de 35 metros cuadrados en los alrededores de las oficinas de SpaceX en Boca Chica, en Texas..

De momento, parece que Musk está en conversaciones con dos de su ex más recientes, la empleada de Nuralink Shvon Zilis y la cantante Grimes, con quienes comparte sus hijos menores, para que se sumen a su proyecto. De hecho, Zilis ya se habría mudado al complejo residencial. Con ella, Elon tiene los gemelos Strider y Azure, de 2 años; y un tercer hijo, cuyo nombre no ha trascendido, que nació a principios de este año.

Caso distinto es el de Grimes, con quien tiene un hijo de 4 años, X AE A-XII; una hija de 2; Exa Dark Siderael; y otro hijo de 2 años; Techno Mechanicus; de la que el excéntrico magnate está distanciada, inmersa en una batalla legal por la custodia de los menores después de la demanda interpuesta por el cofundador de PayPal en octubre de 2023 en Texas por los derechos de paternidad.

Los hijos de su primera mujer, Justine, son todos adultos, aunque según una de las fuentes consultadas por el New York Times, también tienen espacio en la urbanización si deciden ir a visitarlos. Elon y Justine estuvieron casados entre los años 2000 y 2008 y tuvieron dos hijos gemelos que ahora tienen 20 años, Griffin y Vivian; y tres trillizos de 18, Kai, Saxon y Damian. Antes, en el 2002, la pareja había perdido un bebé de apenas diez semanas por el síndrome de muerte súbita del lactante.

«Debería considerarse una emergencia nacional tener hijos»

Elon Musk, que está volcado en la campaña electoral de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, tiene entre sus objetivos evitar «el colapso de la natalidad» en la civilización occidental. «Debería considerarse una emergencia nacional tener hijos» ha escrito en la red X, de la que es propietario.

Ya en su biografía, publicada en 2015, mostraba su preocupación: «Me he dado cuenta de que muchas mujeres muy inteligentes tienen un hijo o ninguno. Uno piensa: 'Vaya, eso probablemente no sea bueno'». «No digo que sólo la gente inteligente debería tener hijos. Solo digo que la gente inteligente también debería tener hijos», precisó. Una inquietud que ha crecido con los años y que le llevó a donar en 2021 diez millones de dólares a la Universidad de Texas para estudiar las tendencias de fertilidad.

