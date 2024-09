Elle Macpherson revela que padece cáncer de mama y que se opone a tratarse con quimioterapia

Silvia Osorio Martes, 3 de septiembre 2024, 17:38 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Elle Macpherson ha revelado por primera vez que hace siete años le diagnosticaron cáncer de mama. Apodada 'The Body' (El cuerpo), la que fuera una de las top más cotizadas de los 90 ha concedido una entrevista a la revista 'Australian Women's Weekly' con motivo del lanzamiento de su sus memorias y ha realizado esta confesión sobre su salud que se desconocía.

En 'Elle', como así se titular el libro homónimo que acaba de ponerse a la venta, relata uno de los episodios más complicados de su vida. Pero la modelo australiana ha sorprendido, además, por el modo elegido para tratar su enfermedad. Según ha relatado, en 2017 los médicos le detectaron un carcinoma tras someterse a una lumpectomía. Desoyendo el consejo de hasta 32 profesionales oncológicos y de su familia, la estrella de las pasarelas de los 90 se negó a recibir quimioterapia.

Declarada públicamente como 'antivacunas', la top model, que el pasado mes de marzo cumplió 60 años, eligió «un enfoque holístico. Decirle no a las soluciones médicas estándar fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero decirle no a mi propio sentido interior habría sido aún más difícil», narra la australiana, que no se arrepiente de su decisión. «Fue un ejercicio maravilloso para ser fiel a mí misma, confiar en mí misma y confiar en la naturaleza de mi cuerpo y en el curso de acción que había elegido. Me dio la oportunidad de profundizar en mi sentido interior para encontrar una solución que funcionara para mí», añade.

Para la modelo su diagnóstico fue «un shock, fue inesperado, fue confuso, fue desalentador en muchos sentidos». En la entrevista también relata que alquiló una casa en Phoenix (Estados Unidos) durante ocho meses para tratar su enfermedad holísticamente bajo la guía de su médico de cabecera, un médico naturópata, un dentista holístico, un osteópata, un quiropráctico y dos terapeutas.

En la entrevista, la australiana señala que está en «remisión clínica», aunque ella prefiere llamarlo «bienestar absoluto». «Es verdad, desde todas las perspectivas, desde cada análisis de sangre, cada exploración, cada prueba de diagnóstico por imagen… pero también desde el punto de vista emocional, espiritual y mental, no solo físico. No se trata solo de lo que dicen tus análisis de sangre, sino de cómo y por qué vives tu vida a todos los niveles», desliza.

En su perfil de Instagram también ha publicado un post para anunciar que su libro ya está a la venta: «Este libro de corazón abierto revela las experiencias de la vida real que empoderaron a Elle para superar desafíos, enfermedades y conflictos internos. Contada con su irrepresible humor y honestidad, Elle ofrece una sabia visión sobre la resistencia, la recuperación, la confianza en sí mismo y el amor auténtico que empodera a los lectores para valorar su propia singularidad, abrazar la vida y amar incondicionalmente», ha escrito.

