Cayetano Martínez de Irujo, decepcionado con su hermana Eugenia

Joaquina Dueñas Lunes, 2 de septiembre 2024, 10:50

Este 20 de noviembre se cumplirán diez años del fallecimiento de Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba. Con motivo de este aniversario, el programa 'Dinastías' ha elegido la Casa de Alba como protagonista para su segundo programa. Joaquín Prat ha sido el encargado de conducir el espacio en el que ha intervenido Cayetano Martínez de Irujo, quien ha dado los detalles de cómo se encuentra la relación con sus hermanos. Las palabras más duras han sido las destinadas a su hermana pequeña, Eugenia, con quien durante años fue uña y carne. «A Eugenia han conseguido llevársela de su lado. Eso ha sido una decepción muy grande. Cuando alguien me hace una injusticia flagrante y no quiere ni sentarse a hablar, para mí ha terminado», ha lamentado.

El duque de Arjona ha reconocido que su relación con Alfonso y Jacobo es «inexistente» y que mantiene un entendimiento cordial con Carlos, el actual duque de Alba: «Yo tengo una relación correcta y cordial dentro de lo que cabe con mi hermano Carlos. Me senté con él y le dije todo lo que quería decirle. No conseguí lo que esperaba, pero por lo menos me quedé satisfecho porque me escuchó. Actualmente, tengo una relación cordial y así la quiero mantener».

Con quien sí que continúa bien avenido es con Fernando, de quien ha dicho que es «bueno y sencillo». «Fernando es el único que se ha mantenido imparcial. Me ha querido y me sigue queriendo como yo a él. Gracias a Dios tengo un hermano justo», ha expresado.