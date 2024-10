Carlos III no acudirá a la cumbre del clima en noviembre El monarca británico tiene previsto un largo viaje a Australia junto a la reina Camilla

Joaquina Dueñas Jueves, 10 de octubre 2024, 13:48 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La Casa Real británica ha emitido un comunicado en el que informa que el rey Carlos no asistirá a la cumbre del clima COP29 que se celebrará en Bakú, Azerbaiyán, a partir del día 11 de noviembre. El monarca ha adoptado esta decisión tras escuchar el consejo recibido por el Gobierno, según indica el comunicado oficial que no da ninguna explicación más. El anuncio ha sido una sorpresa ya que hace solo unos días trascendía que el padre del príncipe Guillermo había decidido «hacer una pausa» en su tratamiento contra el cáncer para realizar un intenso viaje de once días junto a la reina Camilla por Australia y Samoa donde tendrá lugar la cumbre con los países integrantes de la Commonwealth.

A pesar del compromiso de Carlos III con el medio ambiente y la sostenibilidad, se encuentra en pleno tratamiento oncológico después de que se le detectara cáncer de próstata a principios de año, por lo que cuidar su salud es una prioridad, por delante de los actos oficiales. Para el inicio de la cumbre del clima, el monarca estará recién llegado de su viaje por Oceanía, en el que le esperan largas jornadas de vuelos y una diferencia horaria de diez horas, por lo que la coincidencia de estas dos citas internacionales podría ser la razón de su ausencia en la COP29.

Temas

Rey Carlos III de inglaterra