Bertín Osborne no se hará las pruebas de paternidad

Joaquina Dueñas Miércoles, 30 de octubre 2024, 10:55 | Actualizado 11:20h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Diez meses después del nacimiento del séptimo hijo de Bertín Osborne, el primero para su madre, Gabriela Guillén, el cantante ha confirmado a la revista Diez Minutos que no va realizarse las pruebas de paternidad. «¿Qué sentido tiene ir a un juzgado a hacer una cosa que yo ya he reconocido?», ha preguntado.

A este respecto, ha planteado que «el objetivo de hacer una prueba de paternidad es saber si el niño es tuyo o no lo es», algo que él ya ha dado por hecho, haciéndolo público a través de un comunicado. «Según la ley, si yo no voy, me lo adjudican, pero es que yo ya me lo he adjudicado», ha recordado. Bertín ha explicado que no quiere que el niño escuche comentarios que pongan en duda la credibilidad de su madre: «Independientemente de que yo le vea, no le vea, le trate, le cuide, lo que sea, irá al colegio y los niños ya sabes cómo son». Así, para prevenir la posibilidad de que algún compañero le diga que «no se fiaban de tu madre, le tuvieron que hacer la prueba», ha decidido no someterse a ella.

Bertín ha hecho estas declaraciones poco después de haber perdido a su padre, fallecido el pasado 18 de octubre, y en medio de las informaciones que hablan de la herencia que el cantante recibirá y que incluye un título nobiliario. Así, el intérprete de rancheras será el próximo conde de Donadío ya que es el único hijo varón de cuatro hermanos.

Temas

Bertín Osborne