Ben Affleck define a Jennifer López como «espectacular»

Aunque divorciados, Ben Aflleck y Jennifer López siguen unidos en lo personal y en lo profesional. Los hemos visto disfrutando de tiempo juntos acompañados por sus respectivos hijos como una familia bien avenida, pero además, comparten un proyecto profesional, el largometraje 'Unstoppable', basado en la historia real del deportista de lucha libre Anthony Robles, que se convirtió en campeón de la liga nacional con una sola pierna. Un film producido por Affleck y con López como una de las actrices principales. Ha sido precisamente durante la promoción de este trabajo en el programa 'Entertainment Tonight' cuando el actor y productor ha hablado por primera vez de su exmujer desde que se hizo pública su separación. «Jennifer es espectacular», ha dicho.

Unas palabras que permiten entrever el cariño y la admiración que le sigue teniendo, aunque su matrimonio haya fracasado. Un cariño mutuo a tenor de las informaciones de 'InTouch' en la que se afirma que Jennifer estaría «obsesionada» con su exmarido hasta el punto de haber activado una alerta con el nombre de Ben en Google para saber lo que se publica sobre él a cada momento. En la misma línea, la revista recoge que busca excusas para poder pasar por su casa. Una actitud que, de ser exacta, dista de la reflexión expresada en su primera entrevista tras su divorcio en la que aseguraba que «estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí».