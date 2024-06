Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ponen tierra de por medio tras la exclusiva de su embarazo

Joaquina Dueñas Jueves, 20 de junio 2024, 11:25 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La exclusiva de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anunciando que están esperando un hijo ha sido todo un bombazo mediático. Los jóvenes, conocedores del funcionamiento de la prensa rosa, han decidido aislarse de la tormenta mediática en un catamarán en el archipiélago balear, donde están disfrutando de unas jornadas de descanso y diversión en Ibiza. En la península, el padre de Alejandra, siempre discreto, sí que ha atendido a los reporteros, a los que ha agradecido las felicitaciones.

El empresario ha dicho que ve bien a su hija, aunque ha reconocido que la considera un poco joven. «Es lo que hay, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer?», ha expresado con resignación. «A mí me parece que es un poco joven, que ya se lo he dicho a ella, pero si ella es feliz, para mí eso es lo más importante. Tiene su edad y su capacidad para tomar sus propias decisiones», ha dicho. «Si ellos han tomado esta decisión es porque lo habrán pensado mucho», ha añadido, al tiempo que ha recordado que la experiencia de ser abuelo no es nueva para él: «Ya era abuelo antes, desde hace un año, y ahora, pues otra vez».

Mucho más entusiasta se ha mostrado la que será tía abuela del bebé que esperan Alejandra y Carlo, Carmen Borrego, que ha asegurado que «la llegada de un bebé es siempre una buena noticia». «Creo que hay que tener bebés cuando hay tanto amor y cuando se está enamorado», ha opinado.