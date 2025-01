Achraf Hakimi habla sobre Hiba Abouk: «Aceptaba cosas que a día de hoy sé que no aceptaría»

Joaquina Dueñas Lunes, 20 de enero 2025, 12:59 | Actualizado 13:32h. Comenta Compartir

Casi dos años después de que anunciaran su separación, Achraf Hakimi ha hablado por primera vez sobre la relación y ruptura con Hiba Abouk, que fue su pareja durante cinco años y con la que tuvo dos hijos. El futbolista ha concedido una entrevista para el canal de Youtube de Anas Bukhash en la que ha reconocido que el divorcio de la actriz ha sido la decisión más difícil que ha tenido que afrontar en su vida. Un trago amargo, que, sin embargo, ha tenido consecuencias positivas: «Desde mi divorcio he aprendido a cuidarme y quererme más a mí mismo y a las personas que me rodean», ha asegurado al tiempo que ha dicho que «cuando estuve con mi ex, aceptaba cosas que a día de hoy sé que no aceptaría».

El anuncio de su separación se produjo cuando estaba siendo investigado por una acusación de violación, una cuestión sobre la que no ha querido pronunciarse. «Nunca he dicho nada sobre ello. Cuando lo pusimos en manos de la justicia pudimos ver que era una manera de extorsionar, querían extorsionarme», ha valorado esperanzado en que «pronto se va a poder resolver y sabremos toda la verdad».

En aquel momento, Hiba no dudó en pronunciarse públicamente a favor de la presunta víctima en el comunicado en el que daba a conocer su separación: «Hacía ya un tiempo que, después de meditarlo mucho, el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada y de los cuales soy totalmente ajena», explicaba. «Huelga recalcar que en mi vida siempre he estado y estaré del lado de las víctimas, por lo tanto, dada la gravedad de la acusación, solo nos queda confiar en el buen hacer de la justicia», zanjaba en el mismo texto.

Otra polémica que salpicó al deportista durante su proceso de divorcio tenía que ver con la titularidad de sus bienes. La reclamación económica de la madre de sus hijos sacaba a la luz que el deportista tenía su fortuna a nombre de su madre. Hakimi ha querido aclarar que no fue una medida adoptada para escatimar dinero a quien había sido su esposa, ni algo premeditado, sino una cuestión práctica que comenzó cuando todavía era menor. «Desde pequeño he cogido dinero y yo no podía manejarlo al ser menor de edad, entonces era mi madre quien lo gestionaba», ha precisado. «Ella siempre me ha ayudado con el dinero porque cuando tienes éxito hay muy pocas personas en las que puedes confiar, y tu madre es la que te va a querer con o sin dinero, y lo va a intentar proteger para que el día de mañana siga habiendo», ha valorado.

El futbolista ha querido dejar claro que «mi madre no empezó a manejar mi dinero después de casarme, sino que lo hacía desde siempre y así siguió funcionando, ¿por qué iba a cambiarlo?». «Mi madre es la que controlaba todo y como iban bien las cosas, las dejamos así. Ella es la responsable de todo», ha concluido.

Y es que, para Hakimi, la confianza es muy importante y sus problemas con la justicia le han enseñado «a no confiar en demasiadas personas». «En este mundo hay que tener cuidado», ha dicho. A pesar de todo, «no cambiaría nada» de lo que ha vivido porque de cada contratiempo ha obtenido un aprendizaje: «Todo pasa por algo».

Por lo demás, en la esfera personal, parece que su relación con Hiba Abouk ha ido mejorando con el paso de los meses, con sus dos hijos como prioridad para ambos, y, en el plano sentimental, mientras la actriz protagoniza un romance con Antonio Revilla, él lo deja claro: «Estoy abierto, estoy soltero y me encuentro bien».

