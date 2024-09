Pestana invita al Gobierno de CC-PP a dialogar en vez de imponer «protocolos ilegales»

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 26 de septiembre 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración en las islas mantuvo en la mañana de este miércoles una reunión ordinaria, como señaló el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, pero «en un momento en el que hay un repunte importante» de llegada de inmigrantes a Canarias vía marítima, y cuando las relaciones entre el Gobierno de España y el de Canarias viven su momento más tenso. Y es que, como apuntó Pestana, Canarias ha intentado «imponer» protocolo de acogida de menores que invade competencias y que es «ilegal».

«El Gobierno de España está colaborando con el Gobierno de Canarias», aseguró Pestana. «De hecho, se pactó un texto legislativo que firmaron PSOE y CC y que no se aprobó en el Congreso porque el PP lo rechazó», señaló el delegado del Gobierno. Y en este punto, dijo, «hay que ver que la solución a la gestión de los menores no va a estar con protocolos aprobados unilateralmente y que afecta a las competencias de otras administraciones».

«No se puede equivocar tanta gente. El TSJC, el Consejo Consultivo, la Fiscalía, el Gobierno de España... tantos agentes no se pueden equivocar» al señalar que el protocolo aprobado por el Gobierno de Canarias desprotege a los niños y niñas no acompañados que llegan a Canarias.

Es más, afirmó Pestana que Canarias «ha aprobado un protocolo ilegal, inconstitucional. Se lo están diciendo muchísimas administraciones, y no se trata de imponer nada».

Por todo ello, «llamamos a la reflexión del Gobierno de Canarias. Se soluciona con la aprobación de una ley que ha tenido el voto en contra del PP, partido que se sienta en el Gobierno de Canarias. Es un problema que tienen que resolver ellos y no esconderlo a través de un enfrentamiento con el Gobierno de España», afirmó Pestana. «Porque sí hay colaboración del Gobierno de España. Nuestra propuesta es de diálogo, de buscar soluciones; hasta que no tengamos esa ley, las que se puedan arbitrar. Pero siempre con diálogo, no con imposiciones», advirtió.

«El Gobierno de Canarias no puede imponer», y puso de ejemplo al Gobierno del PP, cuando en 2014 «no impuso el protocolo, se llevó a la conferencia sectorial la tramitación y se pactó con el resto de administraciones».

Al hilo de ello, puntualizó que «en este caso lo que habilita el Gobierno de Canarias es un protocolo para sus entidades, no para efectos con terceros, y menos poniendo en riesgo a los menores».

Como ya había afirmado días atrás, el delegado del Gobierno en Canarias insistió en que «ha habido días con casos sangrantes, dejando a menores en centros de atención temporal, dependiendo de la Policía Nacional, cuando deberían estar de forma inmediata, como dice la ley, en manos de las entidades que llevan la protección de menores y que tienen la obligación de gestionar esa competencia que es exclusiva del Gobierno de Canarias».

Ante la situación actual y el desbordamiento de la situación, «comparto la angustia», dijo Pestana, la misma que «tuvimos en la Delegación del Gobierno» en 2020, «y hemos salido adelante«, apuntó, »trabajando todos los ministerios« para mejorar la calidad de los centros de acogida. «Se están invirtiendo recursos» para seguir mejorando, «y eso es lo que debe hacer el Gobierno de Canarias».

Pero lo que es «indispensable» es una reforma legislativa, «y es en lo que deberíamos ponernos todos, como se puso el Gobierno de España con el de Canarias. Quien no lo aceptó fue quien dijo sí en Canarias y no en Madrid, que fue el PP».

Y todo ello sabiendo que «no es razonable» que la Comunidad Autónoma de Canarias soporte toda la carga de la llegada masiva de migrantes, reconoció Pestana. «Pero la solución no es decir que la competencia es ahora del Estado porque yo no llegoy no tengo capacidad para gestionar. ¿Eso lo haría en Sanidad? ¿Lo haría en Educación? No».

«La angustia de la gestión la hemos tenido todos», aseguró el delegado del Gobierno en Canarias, «pero no se puede pedir diálogo si ese diálogo no lo produces tú también».

Ampliar EFE Frontex «debería ayudar» más en los países emisores El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, también se pronunció este miércoles sobre la decisión del Parlamento Europeo de preguntar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la negativa del Gobierno español a pedir más ayuda a Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) en Canarias. «El Gobierno sí lo ha pedido. Me consta, en reuniones ministeriales de Consejo de Ministros, en el seno de la Unión Europea, ha pedido que el Frontex se despliegue en las zonas de los países de tránsito o de emisión de salida» de los emigrantes. Para Pestana, eso «es lo que debería hacer Frontex, porque ayudaría a que esos países tuvieran más capacidad y que la llegada a Canarias sea mucho más difícil porque habría más medios y, por tanto, más devoluciones», aseveró Pestana. También apuntó que los mismos protocolos que tiene España con esas naciones africanas debería pactarlos también la Unión Europea. A su vez, destacó Anselmo Pestana que en los últimos tiempos «se está haciendo una gran labor por parte de los países ribereños de retención del 50% de los intentos de salida de África y espero que eso vaya dando también resultados». Preguntado sobre los 15 millones de euros prometidos en su visita de la semana pasada al archipiélago por el vicepresidente de la Comisión Europea, el griego Margaritis Schinas, siempre que sean activados por el Gobierno de España, no dio fechas exactas el delegado del Gobierno. Sí aseguró que los fondos «llegarán» a Canarias y que el Estado «ayudará» para que así sea.