El Parlamento podría renunciar a citar a Koldo García por no poder notificárselo

B. Hernández Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de junio 2024, 18:16 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra de mascarillas durante la pandemia no ha podido notificar a los dos primeros comparecientes la cita para que acudan a declarar el 1 de julio.

El primer denunciante Juan Manuel Pérez León y el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, debían ser las primeras personas en comparecer ante este grupo de trabajo de la Cámara regional. Sin embargo, los esfuerzos por localizarlos hasta ahora han sido infructuosos.

El presidente de la comisión, Raúl Acosta (Grupo Mixto), indicó que hoy se cumplía el plazo previsto para notificar la citación a través de burofax y dejó esta tarea en manos de la Policía Canaria, al menos para intentar encontrar a Pérez, que es residente canario.

De no localizarlos, se plantearía renunciar a contar con estas dos personas en la primera jornada, puesto que solo pueden comparecer si están notificados formalmente -con siete días de antelación-, aunque se podría habilitar otra fecha para que prestaran declaración si se los encontrara a partir de hoy.

Recordó además que el Parlamento balear intentó hasta en seis ocasiones notificar su comparecencia a Koldo García pero no lo encontraron.

En cualquier caso, puntualizó que si una persona no comparece porque no ha podido ser citada, no comete delito y «tampoco tiene sentido insistir» puesto que, de hecho, en el procedimiento judicial abierto por este mismo asunto hay personas en el extranjero que no han podido ser notificadas por el juzgado correspondiente, indicó.

Colaboración

El Parlamento «está en lo máximo que puede aspirar» en este sentido, que es recurrir tanto a las policías Local y Canaria, además de solicitar la colaboración de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional para que les aporten datos adicionales sobre su domicilio. Señaló que de los primeros 14 comparecientes previstos, solo se ha podido notificar la citación a tres.

En cuanto a la información requerida sobre la gestión de la compra de material sanitario por el Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia, el presidente de la comisión indicó que será analizada previamente para que las comparecencias de las personas citadas «tengan más fondo» y contribuyan a preparar las intervenciones, a la vez que permitirán también posteriormente elaborar las conclusiones.

Por otro lado, Raúl Acosta indicó que el PSOE ha justificado su solicitud para que comparezca el expresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara -prevista inicialmente para el 1 de julio-. Ahora la decisión queda en manos de la comisión.