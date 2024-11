Morales: «No hay ninguna propuesta de ruptura en NC, sino dos posiciones sobre su futuro»

Efe Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 20 de noviembre 2024, 12:52 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, dirigente de Roque Aguayro, una de las organizaciones locales independientes que mantienen alianzas con Nueva Canarias, asegura que «en estos momentos no hay ninguna propuesta de ruptura» de este partido nacionalista, sino «dos posiciones bien diferentes sobre su futuro».

Tras recibir este miércoles al grupo parlamentario europeo de La Izquierda y ser preguntado por la situación interna de NC, Morales ha manifestado a los periodistas que todas las organizaciones políticas tienen en su seno en muchas ocasiones debates internos sobre su futuro, lo que le parece «absolutamente legítimo».

Ha subrayado que «cuando un partido político no funciona con debate, no se ponen sobre la mesa ideas, proyectos y propuestas, incluso la de la renovación de sus cargos, se dice que se actúa a la búlgara y que no hay democracia interna», ha aseverado.

En este caso, ha dicho, «hay una organización política que tiene un debate interno con posiciones bien diferentes, pero en estos momentos no hay ninguna propuesta de ruptura, sino dos posiciones distintas que están debatiendo en el seno de sus organizaciones, en sus asambleas, las propuestas de futuro, pero no hay ninguna decisión que hable de ruptura con un horizonte, plazo o fecha que permita afirmar que NC se ha roto».

Según Morales, «no hay ninguna decisión tomada con respecto» a alguna escisión «que él conozca o que conozca nadie de los que están en la organización».

Sobre que exista un riesgo de que eso se pueda producir, ha preferido «no hablar de meras suposiciones de futuro que no se sustentan en una base científica».

«No sé lo que puede pasar en el futuro, pero en estos momentos la realidad es que se produce un debate. Los debates son sanos y se deben producir de manera sosegada, lo que suceda dentro de unos meses ya nos lo dirá la realidad«, ha añadido.

Antonio Morales ha garantizado que este debate interno que se da en NC «no afecta en absoluto» al grupo de gobierno que dirige en el Cabildo de Gran Canaria y que sustenta un pacto político entre este partido nacionalista y el PSOE.

«No tiene nada que ver con esta institución y su grupo de gobierno, funcionamos como lo hemos venido haciendo hace casi diez años. En todas las organizaciones existen corrientes, familias, pensamientos sobre la manera de entender su funcionamiento, que no se pueden trasladar a una institución que funciona con un programa y un proyecto sustentado en un pacto político», ha referido.

Antonio Morales tiene en su equipo de gobierno a dos de las referencias de las dos corrientes de Nueva Canarias: Carmelo Ramírez, secretario de Organización del partido desde hace años, y Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar y dirigente que abrió este debate al exigir públicamente renovación.