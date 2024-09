Madrid recela del pacto migratorio de PP y CC y acusa a Clavijo de «blanquear» a Feijóo

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 11 de septiembre 2024, 16:21 | Actualizado 16:37h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El Gobierno de España ha criticado el apoyo que el presidente canario Fernando Clavijo está brindando al PP a raíz del acuerdo sobre migración suscrito esta misma semana con Alberto Núñez Feijóo. Para el PSOE, y advierte de que ese pacto complica la negociación al contener mayor número de exigencias para logra run consenso.

«Es un acuerdo plagado de tramas y está hecho para que el PSOE diga no», añadieron fuentes del Gobierno en declaraciones recogidas por Europa Press.

En el mismo sentido se expresaron ayer el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el portavoz del grupo parlamentario socialista, Sebastián Franquis, ambos del PSOE, que acusó a Coalición Canaria (CC) de estarblanqueando al PP en materia migratoria a través de un consenso bilateral que aún está por clarificar cómo se materializa.

En la sesión de control al Gobierno celebrada ayer en el Congreso, el ministro de Política Territorial afirmó que «lo que no es solidaridad interterritorial es votar en contra de admitir a trámite una reforma de la Ley de Extranjería» que perseguía mejorar el reparto de estos menores en diferentes autonomías, criticando así la postura del PP en materia migratoria. Eso sí, dijo Torres, «ahora están intentando enmendar su error».

Franquis critica que Feijóo haya visitado una comunidad autónoma a la que le «dio la espalda de manera rotunda»

Más duro ha sido el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en Canarias, Sebastián Franquis, que ha acusado al presidente Fernando Clavijo de «blanquear» al Partido Popular, su actual socio de gobierno, y al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, con el acuerdo firmado el pasado martes.

Franquis entiende que lo que está haciendo Clavijo «es blanquear la negativa de los populares en julio de votar a favor de la modificación de la Ley de Extranjería en el Congreso de los Diputados, encontrar una solución a estos niños y niñas y poder afrontar este problema humanitario». El portavoz socialista ha señalado que el documento consensuado entre CC y PP no resuelve la situación de los menores inmigrantes, no contempla lo acordado en el Pacto Canario por la Inmigración y no incluye ningún compromiso para modificar la Ley de Extranjería.

Por contra, el PSOE canario afirma que lo que hacen nacionalistas y populares es recoger en un documento la proposición no de ley que registró el PP el pasado 20 de agosto en el Congreso. «Pero no hay un compromiso real del PP sobre que vaya a modificar el artículo 25 de la Ley de Extranjería, y lo normal y lo racional, de sentido común, es que este documento lo hubiera incorporado», sentencia Franquis.

Noticia relacionada «Plan de acción contra el descontrol migratorio» Feijóo y Clavijo plantean en su plan migratorio trasladar migrantes a otros países europeos Silvia Fernández

El portavoz socialista ha criticado también la reciente visita de Feijóo a Canarias, una comunidad autónoma a la que le «dio la espalda de manera rotunda y de manera inexplicable» al rechazar en julio pasado en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Extranjería para la acogida de menores migrantes no acompañados. Ahora «lo que intenta es confundir, enervar el debate, equivocar y confundir a la ciudadanía con desinformación».

Además, se pregunta Franquis si el acuerdo firmado por Fernando Clavijo lo ha llevado a cabo como presidente de Coalición Canaria o de la Comunidad Autónoma de Canarias. «Si fuese así, tendría que haber informado previamente al Pacto Canario por la Inmigración, porque se incorporan cuestiones que no se incluyen en el pacto, donde se establece la modificación del Artículo 35 de la Ley de Extranjería».

Para Franquis es «fundamental» es que el PP aclare si en el Congreso de los Diputados va a apoyar o no esa modificación del Artículo 35 de la Ley de Extranjería, con el fin de establecer el reparto de los menores migrantes no acompañados al resto de regiones cuando un territorio supere el 150% de su capacidad de acogida.

Para los socialistas canario, los nacionalistas «se descuelgan» del acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias para modificar la ley de Extranjería y Clavijo se olvida de la reunión del 12 de agosto con el ministro Torres, a la que también asistió el PP, para negociar un nuevo pacto migratorio.

En todo caso, para el PSOE el 99% del documento CC-PP sobre migración «poco tiene que ver» con la situación que vive Canarias y responde, más bien, a intereses políticos. «No entiendo el juego» de CC, ha reconocido Franquis.