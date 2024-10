Helena Maleno: «Derivar a menores a su país de origen es terrible y cruel»

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 17 de octubre 2024, 20:58 | Actualizado 21:07h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La defensora de derechos humanos y fundadora del Colectivo Caminando Fronteras, Helena Maleno, apuntó que la propuesta del Ejecutivo canario de repatriar a los menores migrantes que llegan al archipiélago es «terrible y cruel». Además, expresó que la propuesta es otro indicio más del «racismo estructural» que existe en la política actual, pues si se tratara de niños «franceses o americanos», no se plantearían este tipo de medidas.

Sobre esta cuestión, Maleno pidió a las autoridades que, primero, «se informen de si de verdad la medida se ajusta a los derechos»de los niños y niñas. Remarcó que «mucha de esa infancia» necesita protección internacional, porque «pueden venir en redes de trata con distintos fines de explotación», aspecto que, bajo su punto de vista, «no lo está mirando nadie, no interesa».

Así lo expuso Maleno las horas previas a su intervención en el encuentro 'Gran Canaria Solidaria', que se celebró en el parque de San Telmo de la capital grancanaria, y en el que intervino junto a la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Inés Herreros, para hablar sobre la ruta canaria, la realidad migratoria y el informe presentado en junio de este año por la organización, que reflejó datos tan escalofriantes como el de las 4.808 víctimas que ha dejado la ruta canaria de enero a mayo de este año. Esto es, casi 32 muertes al día o una cada 45 minutos.

La fundadora de Caminando Fronteras expuso que, dentro de los perfiles de personas que deciden escapar de su país para encontrar una oportunidad, destaca la salida de menores:«Mucha infancia está siendo expulsada de sus países, es una realidad que se mantiene en la ruta migratoria». Este aspecto está haciendo que aumenten «los discursos de criminalización contra la infancia migrante» y, además, ha hecho que se incremente «el mercadeo que se está haciendo con los derechos de la infancia entre las comunidades autónomas y el Gobierno central».

En este caso, a Maleno le parece «vergonzosa» la falta de acuerdo para la modificación de la ley de extranjería, que hará obligatoria la distribución de los niños y niñas que llegan a las costas canarias entre el resto de regiones del país. Por ello, pidió a los responsables políticos que «dejen de vulnerar los derechos de los niños, que antes que migrantes, son infancia», ya que, dijo, «una democracia que no respeta los derechos de la infancia es una democracia fallida».

Diferentes son los perfiles de las personas que arriesgan su vida en la ruta canaria. Migrantes del Sahel, malienses, o ciudadanos que huyen de otros conflictos, como explicó Maleno. Además, también remarcó la salida de estos países de personas que emigran por el cambio climático «y los estragos que está causando en la zona».

La fundadora de Caminando Fronteras expuso que «es difícil equiparar la ruta canaria a ninguna otra ruta migratoria en el mundo», debido a su peligrosidad. No obstante, la organización también muestra atención hacia la ruta de acceso a España desde Argelia hasta las Islas Baleares, que también cuenta con altos índices de mortalidad.

Maleno incidió en el aumento de la salida de personas desde Mauritania hacia Canarias y el descenso en las bajadas de salidas desde Senegal tras el cambio de Gobierno en el país.

Por otro lado, remarcó que otro de los aspectos que define a la ruta canaria es «la impunidad», pues, dijo «da igual que una embarcación no sea rescatada o muera gente». Así, puso el ejemplo de la tragedia que ocurrió en El Hierro el pasado mes de septiembre, que dejó nueve fallecidos y medio centenar de desaparecidos. Remarcó que, en estos casos, no se abren investigaciones de lo sucedido: «La información que dio Salvamento Marítimo sobre lo que pasó no es la misma que han dicho los supervivientes ni la que les consta a los familiares de los fallecidos».