– Usted se ha empleado a fondo en explicar en el Congreso la soledad de Canarias en la atención a los menores migrantes y la necesidad de alcanzar acuerdos. ¿Su percepción es que la escucha o este es un asunto residual para el resto de los grupos?

– Creo que hay una conciencia generalizada de que es un asunto muy importante que no se puede ceñir a Canarias y que es una responsabilidad de Estado y de la Unión Europea. Otra cosa es que los dos grandes partidos, que tienen la sartén por el mango para expresar cualquier acuerdo, no son capaces de encontrar una estrategia común para abordar el reto más importante que tenemos en este siglo, mientras el resto de los grupos gana tiempo para dedicarse a otros asuntos. Sinceramente, no se le está dando la importancia que tiene, no porque no sean conscientes de la gravedad de lo que estamos hablando, sino porque si los dos grandes no se ponen de acuerdo, el resto no entra al debate.

– ¿En esa falta de acuerdo usted responsabiliza por igual al PSOE y al PP?

– El PSOE gobierna y, por tanto, tiene que buscar soluciones a esta tragedia humanitaria que se produce en su territorio. No puede escudarse permanentemente en que la oposición no apoya sus propuestas. Es cierto que ya el Gobierno ha pedido fondos a la UE para enfrentar esta situación. Este es el motivo por el que el PP dijo que se levantaba de la mesa, así que esperamos que vuelva o explique por qué no lo hace, ya que ese acuerdo es muy importante para la reforma de la ley de extranjería. En cualquier caso, aunque ese acuerdo no se produjera, no nos conformamos con que ese sea el motivo por el que el Gobierno de España no estudie otras estrategias. Estoy cansada de ver cómo sacan adelante cuestiones que parecían imposibles o innegociables sin el apoyo de la oposición, como al ley de amnistía. A los canarios no nos vale la excusa de que si la oposición no me apoya no puedo hacer nada. Busque la manera porque es su responsabilidad.

– Pero en este caso, el PP gobierna en la mayor parte de las comunidades

– Por eso estamos apostando muchísimo por la reforma de la ley. Si esto no prospera porque el PP no llega a un acuerdo, tendrá que dar explicaciones, pero el Gobierno de España tendrá que buscar la vía para atender una crisis humanitaria que se produce en su frontera sur, igual que Europa. Lo que no pueden decir es que si eso no sale, no hay nada que hacer. Esta cuestión supera ampliamente la capacidad de un territorio.

– Madrid ha atendido la reclamación de Canarias de costear la acogida a los menores migrantes. ¿Le preocupa que implique que los jóvenes se queden en las islas de forma permanente?

– No lo veo así. Lo que significa es que en el momento en que estos niños sean derivados a otras comunidades, el presupuesto para financiar el coste de la acogida está garantizado. Esto viene a dar respuesta a uno de los primeros problemas del acuerdo y a las reticencias de muchas autonomías, la garantía de que van a tener presupuesto.

– ¿Tal como están las cosas entre el PSOE y el PP, cree que se modificará la ley de extranjería? ¿Ve posibilidad de encuentro?

– Cada día veo las posiciones entre PP y PSOE más alejadas. No hay más que ver el discurso y la escenificación de distancia. Parece difícil que se puede llegar a un acuerdo. Pero aquí, igual que en otras emergencias, hay que estar por encima del oportunismo político. Un partido -el que gobierna y el que quiere gobernar- debe saber separar la defensa de los derechos humanos, de los territorios y de la ciudadanía, de la batalla política. Y si alguien piensa que esto le beneficia, se equivoca. No creo que dé ni un voto.

– ¿Comparte, como dice muchas veces el PSOE, que el origen del problema está en el rechazo de Ayuso y su autoridad en el PP?

– Creo que puede estar en la necesidad de tener el apoyo de Vox lo que hace que estas comunidades no animen a su organización política a dar el paso de responsabilidad que tienen que dar. En declaraciones que hemos oído a Vox, ha condicionado su apoyo a los presupuestos en algunas autonomías a que no reciban menores migrantes. Eso sí que puede estar detrás para dificultar o ser el verdadero motivo por el que el PP no ha vuelto a la mesa.

– ¿Entiende usted que la migración se haya convertido en el principal problema para los españoles, como dice el CIS?

– Hay un discurso de la derecha y extrema derecha que ha calado en las redes sociales, los medios de comunicación... Yo soy objeto de comentarios de un racismo y xenofobia intolerable cada vez que hablo de la derivación de menores. Creo que esto se ha ido instalando a raíz de repetir un relato y sembrar el miedo a base de noticias falsas. Se ha desplegado una estrategia de comunicación para sembrar miedo y convertirse en los defensores de la nación que es peligrosa y bochornosa, que lo único que hace es sembrar odio y hay que perseguirlo con dureza.

– Clavijo ha dicho que si el presupuesto de 2025 es bueno para Canarias, CC lo votará. En caso contrario, usted está liberada de cualquier compromiso. ¿Después de la reunión con la ministra Montero se han aclarado las cosas a este respecto?

–En este momento tenemos el compromiso de cumplimiento de la agenda canaria y aunque todavía no hemos visto el presupuesto, hemos hecho un recordatorio de todo lo que debe contemplar y se nos garantiza que va a estar. Cuando lo conozcamos, podremos decir si responde a nuestro acuerdo y lo apoyaremos. Si no, no se votará. Pero hay un acuerdo firmado con la ministra de Hacienda que dice con claridad qué cosas deben estar. Si no están, nuestro compromiso desaparece. Nada me hace pensar en este momento que el PSOE quiera arriesgarse a perder nuestro apoyo.

– Sobre todo porque en comisión es voto ponderado y es suyo

–Exacto. Mi apoyo en la comisión de presupuestos es un voto ponderado de los ocho miembros del grupo Mixto. Ese voto puede sacar el presupuesto y me da cierta garantía, porque tienen que contar con nosotros. Por otro lado, no estamos pidiendo nada nuevo ni raro para nuestro voto a favor, sino que los acuerdos firmados por la ministra de Hacienda, estén en el documento.

– ¿Qué es innegociable para CC?

–No renunciamos a nada. Hemos hablado de todos los asuntos que recoge la agenda canaria y se nos ha confirmado que una vez se supere la senda de estabilidad y se distribuya el presupuesto, estarán reflejadas todas las partidas. Entonces se negociará y si son las adecuadas para lo que exigimos, las respaldaremos. Si son menores a lo acordadas, decidirá CC si el acuerdo está cumplido o no.

– A priori, las cosas no van mal.

–Estamos en una posición muy buena para que se cumpla acuerdo y Canarias reciba el dinero que necesita en cada uno de los asuntos planteados. Y como le digo, esa posición viene del hecho de que mi voto es decisivo.

Ampliar La nacionalista considera que el ruido del Congreso solo pretende acaparar titulares. c7

– Esta semana hubo otra gran bronca en el Congreso. ¿Aguantará la legislatura hasta el final?

–Si no lo impiden las resoluciones judiciales de tantas cuestiones que se están investigando, la legislatura probablemente dure más de lo que quieren creer algunos, sobre todo porque la aritmética no da para la alternativa.

– ¿Con ese ruido permanente se puede hacer política?

– Más allá de la escenificación de la bronca, que no tiene más objetivo que acaparar titulares, hay muchas iniciativas en marcha que exigen estudiar para posicionarte y votar, sobre todo en mi caso, que soy la única diputada de CC. Es doloroso escuchar que todo se reduce a un espectáculo lamentable en los plenos porque hay mucho esfuerzo detrás.

– Pero es lo que trasciende

–Claro. Y es doloroso, porque te dejas las pestañas para enmendar, posicionar... y lo que trasciende es lo que dicen los líderes de los grandes partidos, que casi siempre son descalificaciones e insultos que llenan tertulias.

– El caso Errejón ha removido toda la política española, sobre todo la izquierda. ¿Usted es de las que ahora dicen que habían oído algo o la cogió de sorpresa?

– No tenía ni idea. Cuando oí en la radio que dimitía, pensé que tenía un problema de salud mental. Me causó absoluta sorpresa.

– Entiende que ante este asunto, que afecta directamente a la vicepresidenta, se ha actuado con la celeridad y determinación que requería la gravedad de la situación?

– Confío en que las declaraciones que se han hecho son ciertas. Si la información llegó esa misma semana y deciden que dimita inmediatamente, se hizo lo que se tenía que hacer. Ahora tocará abrir un proceso de investigación interna y ver qué falló para que se tardara tanto en detectar lo que ocurría. A mí me da una tranquilidad absoluta que esté en manos de la Justicia y se esté investigando. Y por supuesto, toda la solidaridad con las víctimas.

– ¿Podemos sigue una estrategia para desgastar a Sumar?

– No sé si hay estrategia detrás de esto. No me consta que Podemos pretende dinamitar a Sumar.

– Recientemente, Cristina Fallarás indicó que existe una denuncia contra una persona de CC. ¿El partido ha investigado?

– Es la organización la que tendrá que hablar. Hasta donde yo sé, no estamos hablando de la actualidad, sino de algo que parece que pasó hace tiempo y ante lo que el partido se pronunció y tomó decisiones.

– ¿Qué le parece la información que se va conociendo sobre los supuestos contactos del ministro Torres con la trama Koldo?

– Lo que está saliendo es preocupante. La Justicia está investigando, estamos conociendo informes de la UCO y todo se pondrá en su sitio. Es triste ver las contradicciones con las declaraciones en sede parlamentaria, sobre todo porque es fácil demostrar que no se respondió con la verdad. Torres debe explicar por qué dijo una cosa -si habló o no con determinadas personas o si las conocía o no- cuando se ha visto que no era cierto.

– ¿No son suficientes las explicaciones que ha dado?

–No me lo parecen. La Justicia determinará el papel que jugó y si es delictivo, más allá de que se haya mentido o no en las Cortes.