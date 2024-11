NC deja claro que los cambios en la dirección del partido se decidirán en el congreso de 2025

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 17 de noviembre 2024, 15:38 | Actualizado 15:44h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La dirección nacional de Nueva Canarias-Bloque Canarista, ante la reiteración de posicionamientos en los medios de comunicación del denominado sector crítico de la formación, asegura en un comunicado que los cambios en la dirección del partido y la actualización de la línea política se decidirán, como no puede ser de otra manera, por la militancia de la organización en el marco del VI Congreso Nacional, que el Consejo Político Nacional adelantó a julio de 2025.

Y plantea que se haga profundizando en el canarismo progresista -ecologista, feminista y solidario- y promoviendo una renovación que suponga una dirección más transversal; y una mayor presencia de mujeres y jóvenes, tanto en los órganos del partido como en su representación en las instituciones. En ese contexto, y respondiendo así al comunicado del sector renovador que pedía este sábado un cambio profundo y consensuado, resume su posición en seis puntos.

1- Los máximos órganos de decisión del partido, la Ejecutiva Nacional y el Consejo Político Nacional, han expresado su voluntad de debatir todos los asuntos relativos al presente y futuro de la organización. Un debate que, por razones democráticas y respeto a la militancia, debe realizarse a través de los cauces establecidos estatutariamente. Lo que no cabe es exigir debates y ausentarse voluntariamente de los órganos en que estos se realizan. Lo que no cabe es recibir propuestas y no contestarlas nunca.

2- Durante el último año, la dirección ha realizado un gran esfuerzo para tratar de reconducir la discrepancia manifestada por un sector de la organización; y hacerlo desde la unidad, el consenso y el respeto a las normas de funcionamiento del partido. Explica que esa voluntad quedó plasmada en tres ejecutivas nacionales (14 de junio, 20 de julio y 26 de septiembre) y la creación de una comisión de diálogo por mandato de la ejecutiva. Este foro mantuvo varias reuniones en las que se plantearon una serie de propuestas, con el objetivo de avanzar y cerrar adecuadamente esta situación, y que fueron aprobadas unánimemente por el Consejo Político Nacional celebrado el 9 de noviembre.

3- Ratificamos el espacio político de la izquierda canarista del que somos una parte muy relevante. Por cierto, no entramos en especulaciones ni futuribles. En todo caso, han sido otros los que han realizado declaraciones públicas favorables a la unidad de los partidos nacionalistas. Reconocemos, eso sí, las profundas diferencias políticas -fiscalidad, territorio y medio ambiente, sostenibilidad y modelo turístico, servicios públicos…- que mantenemos con el nacionalismo conservador. Como se observa, añade la nota, en la enmienda que ha presentado el partido a la totalidad de la Ley de Presupuestos del Gobierno CC-PP en defensa de una fiscalidad progresiva y justa o en la proposición de NC-bc para implantar una tasa turística. También en el rechazo a un Ejecutivo del PP con el apoyo de Vox, mientras que CC lo votó favorablemente.

4- El Consejo Político Nacional decidió adelantar el VI Congreso Nacional a julio de 2025, evento que debía celebrarse en 2026. Esa decisión se adoptó garantizando la efectiva participación y debate de la militancia y de los órganos del partido en los contenidos del congreso, incorporando por primera vez a los grupos independientes a su comité organizador, y ofreciendo, asimismo, una mayor representación a los grupos independientes en el Congreso.

5- Proponemos para la renovación de la dirección del partido una fórmula más colegiada y transversal, con diversidad de liderazgos y mayor implantación y participación de todos los territorios de Canarias; así como alcanzar una mayor presencia de mujeres y jóvenes en los órganos de NC-bc y en puestos relevantes en las listas electorales.

6- Seguimos realizando un llamamiento al entendimiento, la unidad y al consenso, como se ha expresado en las ejecutivas y en la mesa de diálogo, y como se ha aprobado por unanimidad en el Consejo Político Nacional. También añade que de han puesto a la tarea para iniciar un proceso de trabajo para el VI Congreso Nacional, llamando a la máxima participación y debate, así como al acercamiento a personas y colectivos comprometidos con la transformación económica, social y medioambiental de Canarias.