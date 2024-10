Clavijo urge a Sánchez a abonar ya las partidas comprometidas al haber transferido solo un 1%

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 11 de octubre 2024, 02:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La gestión migratoria y el cumplimiento del Gobierno del Estado de las partidas recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, prorrogados en el ejercicio de 2024 y contemplados en la llamada Agenda Canaria, fueron los dos ejes sobre los que giró el encuentro bilateral mantenido este jueves en La Moncloa entre Fernando Clavijo y Pedro Sánchez para analizar las relaciones Canarias-Estado.

Como explicó en la comparecencia posterior al encuentro, el presidente Clavijo exigió a Sánchez la transferencia de los 880 millones de euros contemplados en los capítulos 6 y 7 de los PGE y de los que «solo han llegado a las islas 17,5 millones de euros, poco más del 1%».

En este punto, el presidente del Estado se comprometió a «que todas las partidas estén transferidas a las cuentas de la Comunidad Autónoma antes de que finalice el 2024», apuntó Clavijo.

CLAVES Cataluña El jefe del Ejecutivo canario se mostró tajante al rechazar «cualquier marco de financiación singular»

Transporte La gratuidad de las guaguas «es fundamental, no tenemos trenes y la movilidad en las islas es determinante»

Presupuestos «No estamos dispuestos a hablar del 2025 si se incumplen los compromisos adquiridos en el 2023 y 2024»

Dinero «Deberá ser transferidas antes de que finalice el año, solo en este escenario nos sentaremos a hablar»

De esas partidas depende la gratuidad de las guaguas (80 millones de euros) y la reconstrucción de La Palma (100 millones de euros), así como el convenio de las obras hidráulicas, los planes de empleo, el plan de pobreza o la internacionalización de la economía.

El compromiso es que esas partidas «deberán ser transferidas antes de que finalice el año, solo en este escenario nos sentaremos a hablar de los presupuestos de 2025», subrayó el presidente del Gobierno de Canarias.

Y es que «la gratuidad del transporte público terrestre es fundamental, no solo porque no tenemos trenes sino porque la movilidad en las islas es determinante», explicó el jefe del Ejecutivo canario.

Parecida necesidad es la que refiere a los 100 millones de euros «para compensar las pérdidas para la isla de La Palma» recogidas en las cuentas estatales.

Por tanto, hablar del 2025, dijo, no tiene sentido si no se cumplen los actuales presupuestos de forma íntegra. «Queremos que haya presupuestos del 2025, pero no estamos dispuestos a hablar del 2025 si se incumplen los compromisos adquiridos en el 2023 y 2024».

La posición del Gobierno de Canarias en materia de financiación autonómica «es clara». «No vamos a estar a favor de ningún tratamiento singular ni bilateral» en favor de Cataluña, aseveró Clavijo, que entiende que «la financiación es para financiar con los recursos de todos los españoles nuestro estado de bienestar».

El presidente de Canarias hizo una defensa de «servicios universales de los que nos sentimos profundamente orgullosos», como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Por tanto, dijo Clavijo, «no vamos a permitir comunidades de primera y de segunda, ciudadanos de primera y de segunda».

Canarias volvió a defender frente al presidente del Gobierno de España un cambio en el sistema de financiación autonómica, «obsoleto» desde hace años, y que obliga a las comunidades autónomas «a prestar más del 70% de los servicios de este país». Pero para eso hay que contar «con todos los agentes, con todas las comunidades autónomas», y «con transparencia».

En este punto, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, coincidió en que «hay que actualizar el sistema de financiación, caducado desde 2014». Pero también subrayó que Canarias ha recibido un 12% más de financiación con el Gobierno de Pedro Sánchez.

En todo caso, la actualización del sistema se hará desde un órgano multilateral, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, «sin dejar a un lado que se puede hablar de este tema también en la próxima Conferencia de Presidentes».

