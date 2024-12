Clavijo carga contra Torres en la crisis migratoria: «Da la sensación de que no quiere que esto se solucione»

Efe Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 19 de diciembre 2024, 13:06 | Actualizado 13:22h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), se ha preguntado si acaso Pedro Sánchez condiciona la adopción de medidas en política migratoria a que él rompa su acuerdo de gobierno con el PP, algo que no quiere creer, porque implicaría que está «jugando con las muertes» de los migrantes en la Ruta Canaria en una «batalla política absurda».

Al mismo tiempo, señaló que «da la sensación» que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no quiere que esto se solucione «para intentar seguir echándose las culpas unos a otros».

A su juicio, un ministro que tiene que coordinar una solución para este drama humanitario, no puede defender que no se puede modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería porque no se dan las condiciones o porque el PP no lo apoya. «¿Entonces, para qué está ahí?», se ha preguntado en referencia a Torres.

«¿Qué hacen gobernando con aquellos que niegan esto?», respondió este miércoles el presidente Sánchez en el Congreso a la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, cuando esta le preguntó sobre las perspectivas para acometer la reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno canario reclama para distribuir la acogida de menores.

En declaraciones en Casa África, Fernando Clavijo ha subrayado que esas palabras de Sánchez le sorprenden y le preocupan.

«Porque si, de verdad, lo que dice el presidente del Gobierno de España es que, si nosotros rompemos el Gobierno de Canarias, entonces sí el problema migratorio tiene una solución, estamos hablando de otra cosa», ha apuntado el presidente autonómico.

Fernando Clavijo ha añadido que prefiere creer que no es así, porque, en ese supuesto, «hablaríamos de que se está jugando con la muerte, con la miseria, con niños y niñas menores de edad que pueden ser nuestros hijos, en un batalla política que no contribuye a mejorar nada, sino a todo lo contrario: a enfangar y a desprestigiar el ejercicio de una vocación pública».

Además, ha criticado que el Gobierno de España está continuamente pidiendo que el Ejecutivo canario haga su trabajo, pero cuando toman medidas, les «ponen pegas» (el Consejo de Ministros recurrió ante el Tribunal Constitucional su protocolo de atención de menores).

También se ha preguntado si la solución que plantea el Gobierno de España consiste en que los menores migrantes «sigan hacinados en las islas», donde no se puede cumplir con sus derechos como menores, por la cifra de acogidos desborda la capacidad de la comunidad autónoma.

«Si eso es así, que me lo digan claramente, que yo reúno a todos los grupos políticos en el Congreso y pongo sobre la mesa esa solución (el reparto extraordinario que sugirió en la Conferencia de Presidentes con el apoyo del lehendakari). Me da que, visto cómo camina esta situación, no me va a quedar más remedio«, ha añadido.

Y al respecto, ha subrayado que, por lo que ha hablado con ese partido, los diputados de Junts «están en disposición de apoyar» un decreto de distribución extraordinaria de los menores que ahora están en Canarias y Ceuta tomando como referencia criterios de población.