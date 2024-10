Clavijo arranca a Sánchez la gratuidad de las guaguas también para el año 2025 Aunque aún no han llegado las partidas a cuenta de 2024, hay un compromiso para mantener la subvención en los Presupuestos Generales del Estado

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Sábado, 12 de octubre 2024, 02:00

El Gobierno de Canarias reclama al Estado la transferencia inmediata de los 880 millones de euros contemplados para la comunidad autónoma en los capítulos VI y VII de los presupuestos generales, de los que hasta la fecha no ha llegado más que el 1,79% (17,5 millones de euros). De esas partidas depende el mantenimiento de la gratuidad del servicio de guaguas en las islas, entre otros asuntos.

Tras la reunión de presidentes mantenida el pasado jueves entre Pedro Sánchez y Fernando Clavijo en el Palacio de la Moncloa, el jefe del Ejecutivo canario reveló este viernes que «el compromiso del presidente Sánchez sobre la gratuidad de las guaguas en Canarias no solo es abonar las partidas para 2024 sino mantenerlas en los Presupuestos Generales del Estado de 2025».

Clavijo ya había confirmado, tras la reunión con el presidente de España para tratar la llamada Agenda Canaria, que Sánchez se había comprometido a que las partidas pendientes serán transferidas antes de que acabe el año. Ahora también hemos sabido que en la «cordial» pero «dura y tensa» reunión a cuenta de que los recursos presupuestados no han llegado a Canarias, el presidente Sánchez también comprometió la correspondiente partida para la gratuidad de las guaguas en el próximo 2025.

No en vano, «la gratuidad del transporte público terrestre es fundamental, no solo porque no tenemos trenes sino porque la movilidad en las islas es determinante», dijo Clavijo tras el encuentro con Sánchez. De esas partidas pendiente, para la gratuidad de las guaguas hay pendientes de recibir 80 millones de euros. Otra partida llamativa es la que se va para la reconstrucción de La Palma, 100 millones de euros. «Deberán ser transferidas antes de que finalice el año, solo en este escenario nos sentaremos a hablar de los presupuestos de 2025», subrayó el presidente canario.

A 31 de agosto, «el Estado sólo ha transferido a Canarias 17,5 millones de euros de los 880 millones contemplados para la comunidad autónoma en los capítulos VI y VII del presupuesto del Gobierno español de 2024 (prorrogado). Es decir, el 1,79%», según recoge un informe del Gobierno de Canarias. De ese total, en el Capítulo VI hay consignados 306 millones y 0 transferidos; y en el Capítulo VI, 574 millones consignados y 17,5 millones transferidos, que corresponden a las tres cuartas partes del crédito de Apoyo a la producción agrícola en el marco del Programa de Opciones Específicas por la lejanía y la Insularidad (Posei)

Las partidas pendientes de transferir sobre las que el informe de Hacienda llama la atención irían, además de a financiar el transporte terrestre (80 millones) y la ayuda a La Palma (50 millones), para aguas (37 millones) turismo (30 millones), inmigración (50 millones) o planes contra la pobreza (30 millones).