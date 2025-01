CC baraja que Cabrera deje la dirección del partido en Fuerteventura

B. Hernández Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 8 de enero 2025, 23:09 Comenta Compartir

Una vez concluya el congreso regional de CC -donde salvo un movimiento inesperado reelegirá a Fernando Clavijo como secretario general-, se llevarán a cabo las asambleas insulares. Entre éstas, la sorpresa puede saltar en Fuerteventura, donde el histórico dirigente Mario Cabrera podría dar un paso a un lado y dejar el cargo.

Aunque de momento no hay nada cerrado, en la organización se baraja que pueda dejar su puesto al frente del partido, pero siempre con un acuerdo previo para nombrar al nuevo líder nacionalista.

Algunas voces apuntan a que en el congreso, que se celebrará el último fin de semana de abril, la presidenta del Cabildo, Lola García, o el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, podrían hacerse con el mando del partido.

Otras fuentes señalan a la número dos del Cabildo, Nuria Cabrera, o la diputada Natalia Évora. Quien no parece que vaya a continuar en la dirección es la secretaria de Organización y parlamentaria Jana González, según ella misma ha señalado en distintos ámbitos. En cualquier caso, insisten desde desde CC en Fuerteventura que si finalmente se produce la sustitución, será «por acuerdo».

Otras islas

También podría haber cambios en Lanzarote, donde la secretaria general y consejera de Universidades, Migdalia Machín, podría dejar el cargo, aunque a su favor se indica que es el elemento de consenso «en un hervidero con muchas corrientes internas».

En Tenerife, CC no prevé modificaciones importantes en su cúpula y de entrada no se cuestionan los nombres de Francisco Linares y Rosa Dávila. Lo mismo ocurre en La Palma, donde la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto está «muy fuerte», aunque admiten que en esta isla «siempre se sitúan al borde del abismo y al final el agua no llega al río».

Continuidad de Pablo Rodríguez

Tampoco en Gran Canaria se espera alternativa al actual dirigente y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez. Lo que no está confirmado es que Luis Suárez vaya a continuar como secretario de Organización, pero sí «seguirá siendo una pieza clave».

Estará en la cúpula con la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, y la directora general de Transportes, María Fernández, a los que se sumarán el concejal de San Bartolomé, Alejandro Marichal - «como referente del municipalismo»-, y el presidente de Puertos Canarias, José Gilberto Moreno.