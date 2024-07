«Aunque aumente la recaudación no la podemos gastar. Eso se debe resolver»

– Dijo que entró y salió preocupada de la reunión del CPFF. ¿Por qué? ¿Hay falta de sensibilidad con Canarias?

– En materia presupuestaria, el Gobierno central presenta un grado de incertidumbre elevado. No hubo presupuestos en 2024 y la vicepresidenta y ministra de Hacienda dijo que las entregas a cuenta, que esperamos como agua de mayo, se actualizarían cuando se apruebe un decreto ley, que no sabemos si se aprobará o cuando.

– Con los datos aportados en esa reunión, ¿que escenario maneja para la elaboración de los presupuestos canarios de 2025?

– No se dijo nada en concreto para Canarias. Yo pregunté si iba a aplicarse en España la nueva norma europea sobre gasto primario neto y dijo que no hacía falta, cuando el informe de la Airef señala que todas las comunidades, el Gobierno central y muchas corporaciones locales, van a incumplir la regla de gasto. No se nos dijo nada en concreto de las entregas a cuenta, sino que se nos remitió a unas reuniones bilaterales para comunicar individualmente a cada autonomía las suyas. Estas partidas son en torno al 65%-68% del presupuesto de ingresos en Canarias, y por eso queremos conocerlo lo antes posible.

– ¿El presupuesto de Canarias seguirá creciendo en 2025?

– Igual que el presupuesto de España, tiene que crecer porque crece la recaudación. La única duda en el caso de Canarias es que queremos disponer de ese incremento para gastar en beneficio de los ciudadanos dentro de nuestras competencias -sanidad, servicios sociales y educación-. En ese sentido, queremos poder gastar, pero aunque aumente la recaudación no lo podemos hacer. Esto se tiene que resolver y confiamos en la sensibilidad de la vicepresidenta primera. Desde que llegamos al Gobierno ya hablamos de esta dificultad en el cumplimiento de la regla del gasto e hicimos una propuesta, que ahora lo defienden todas las comunidades. No tiene ningún sentido que cuando haya más ingresos que gastos, no permitan que lo gastemos, al menos en el estado del bienestar.

– ¿Y ve receptividad por parte del Ministerio?

– Estamos en una situación de tanta incertidumbre que tenemos que hacer camino al andar. Espero que la vicepresidenta, al ver que las comunidades y el Gobierno central incumplen la regla de gasto, diga que algo tenemos que hacer. La regla de gasto se impuso en plena crisis de 2012 ante una bajada de recaudación enorme, pero la situación económica ha cambiado. Estamos en periodo de recuperación e incremento de recaudación y sobre todo es diferente la postura de la UE hacia los países con más dificultades para cumplir con las reglas fiscales. En aquel periodo, Bruselas fue inflexible con los países en situación financiera muy grave, pero su posición ha cambiado y hemos tenido una avalancha de dinero procedente de Europa muy importante. Las normas se deben adaptar a las situación y la creo que la ministra también ve esta circunstancia y tendrá que adoptar una decisión al respecto.

– ¿Pero ante una situación económica que va bien y como usted dice, se recauda más, de donde viene esa incertidumbre?

– La incertidumbre viene porque en un ejercicio como este, aún no hemos recibido las entregas a cuenta de 2024 actualizadas. El no hacer presupuesto genera una incertidumbre importante, y además existe la posibilidad de un tratamiento singular a algunas comunidades, Cataluña en concreto, que tiene una renta muy elevada. Eso produce inquietud e incertidumbre en Canarias, porque si se retira a esta comunidad del régimen común, que es una de las más que aportan, pues genera incertidumbre, porque si no hay autonomías que aporten... y todas queremos recibir.

– Y está además la condonación de la deuda de 15.000 millones a Cataluña

– Pues tampoco conocemos qué metología se ha utilizado para hacer ese cálculo. Otro factor que se ha puesto de moda y que preocupa en Canarias es que hay que condonarle la deuda porque estaba infrafinanciada. Eso significa que no es que hayan gastado mucho porque hayan querido, sino que no tenían financiación. En el lado contrario, se apunta que las que hemos cumplido se debe a que estamos sobrefinanciadas. Esto para Canarias es preocupante.

– Pero es real el dato.

– No acepto que sea real el dato. ¿Canarias está sobrefinanciada?

– La Airef dice que es la segunda comunidad que más recibe

–En Canarias tenemos unas circunstancias especiales. Esto se puede mirar desde muchos puntos de vista. Canarias pone muy poco en el fondo común y recibe mucho más de lo que aporta, pero esa es la solidaridad interterritorial, que las regiones con renta inferior reciban de las que tienen más capacidad de financiación. Nosotros somos una región con una renta media que cada vez se aleja más de la media española y europea y requerimos de solidaridad. Además, por nuestro estatuto de región ultraperiférica en Europa tenemos unos sobrecostes que se intentan compensar con ventajas fiscales, además del Bloque de Financiación. Pero eso no es para financiarnos, sino para colocarnos en igualdad. Queremos un sistema de financiación justo y solidario y para eso necesitamos que se nos ponga en situación de igualdad con el resto de territorios del Estado y porque tenemos peores niveles de renta y mayores índices de pobreza.

– Canarias ha planteado que si se condona deuda a Cataluña, se le compense con fondos extraordinarios. ¿Eso como se articula?

–No sabemos nada. Más incertidumbre. Nosotros hemos hecho una propuesta y entendemos que nos tienen que ofrecer una compensación porque, proporcionalmente, es imposible quitarnos lo mismo que a Cataluña, ya que nuestro nivel de deuda es muy bajo. Además, tenemos una dificultad derivada de ser una región cumplidora. La deuda con Cataluña es fundamentalmente del FLA y por tanto con el Gobierno de España y todos los españoles. Si se la condonas, todos los demás españoles tenemos que participar en esa condonación. Es decir, repartimos la deuda de una comunidad entre todos, pero nosotros tenemos la deuda con el banco porque no hemos tenido dificultad para acudir a los mercados. ¿Quien nos quita el acreedor de encima?

– ¿Es realista pensar que se va a modificar el sistema de financiación esta legislatura tal como están las relaciones políticas y la crispación existente?

–Si nos centramos en asuntos no políticos, sino estrictamente presupuestarios y económicos, es el momento ideal porque la economía española crece, tiene unos índices de recaudación como nunca... Es el momento. Cuando no se puede hacer es cuando no hay recaudación.

– Canarias tiene claro que los fondos del REF deben estar desligados del sistema de financiación. ¿Esto lo tiene claro también el Estado o hay que pelearlo?

–En nuestro Estatuto se recoge que deben considerarse de manera independiente, pero es verdad que los principales institutos que se dedican a estudiar la financiación autonómica o Ángel de la Fuente, que es el mayor experto en España sobre este asunto, consideran que Canarias está sobrefinanciada porque suman lo que recibimos de financiación a los ingresos del Bloque de Financiación Canario. El problema es que los gastos de sanidad, educación o bienestar han crecido de manera extraordinaria y las comunidades tenemos unas necesidades urgentes que no se han actualizado.

Asián no descarta bajar el IGIC. Cober

– ¿Descarta bajar el IGIC en 2025? ¿Fue un error plantearlo?

–No fue un error porque tenemos como seña de identidad que, una vez cubiertas las necesidades de protección a los colectivos vulnerables, los impuestos no tienen que crecer sin límites. Como la recaudación del IGIC ha subido tantísimo, se pensó en bajarlo. Pero la bajada de tipos normativos cuenta como gasto y si bajamos 500 millones, son 500 millones que no podemos gastar. Eso hay que arreglarlo.

– Le preguntaba si lo bajará

–Será posible si el Estado modifica la normativa acorde con la flexibilidad que contempla Europa. Cabe la posibilidad, pero no lo puedo asegurar. Le estoy contando todas las incertidumbres que tenemos y me pregunta por un dato cierto. ¿Como voy a adquirir un compromiso si desconozco magnitudes que debería conocer para contestar?

– Uno de los asuntos que ha hecho bastante ruido en este primer año ha sido el de una tasa turística, a la que se opuso el PP

–El PP lo que ha dicho es que gravar un alojamiento turístico no es una tasa, sino que se grava una capacidad económica a través del IGIC, que nos quedamos nosotros, a diferencia del IVA que se reparte entre todas las comunidades. ¿Que debe ser mayor? Yo haría una doble reflexión. Por un lado, se gravaría también a los canarios. Por otro, los impuestos no se pueden dedicar a un objetivo concreto, sino a necesidades generales. Por ejemplo, en Cataluña se ha destinado a financiar conciertos y eventos, que también generan más turismo. En cualquier caso, el Gobierno hará lo que diga el Parlamento. Si dice que hay que subir los impuestos, los subiremos, pero no los podemos gastar porque lo impiden las reglas de gasto. Con este balance, mi posición no es a favor.

-El Gobierno ha puesto sobre la mesa la necesidad de mejorar la productividad. ¿Cuanto pueden ayudar los fondos europeos?

– Los fondos europeos están para eso. Algunas veces oigo que el trabajador es poco productivo y eso no es así. La productividad viene determinada por la estructura productiva y si está volcada en actividades que generan mucho valor añadido, habrá una productividad muy elevada y al revés. Para eso están los fondos estructurales, para cambiar la estructura hacia sectores que generen más valor añadido. El problema de Canarias es que tiene más difícil cambiar la estructura económica. El modelo viene impuesto por rasgos estructurales.

-¿La subida salarial mejoraría la productividad?

– La importancia de los salarios es fundamental, sobre todo en los colectivos con menos capacidad económica, pero mi preocupación es que, aunque es importante elevar el salario mínimo, no podemos permitir que sea igual que el salario medio. Yo creo que se debe dar una perspectiva de futuro a cualquier empleado y que sepa que a medida que pase el tiempo en la empresa ganará más. Pero en Canarias es difícil porque las empresas son muy pequeñas. Tendríamos que potenciar que las empresas tuvieran más músculo financiero y pudieran ofrecer expectativas de futuro con recorrido salarial.