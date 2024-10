NC alerta de que la inacción puede fomentar la turismofobia La formación canarista critica que frente al problema del crecimiento demográfico el Gobierno de Clavijo presenta 51 medidas que no concretan soluciones

Implantar la tasa turística, poner topes al precio del alquiler, incentivar la creación de vivienda pública, limitar la compra de inmuebles a no residentes, activar una moratoria insularizada en Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria, desarrollar un plan de infraestructuras sociales son algunas de las propuestas de NC ante las demandas de la ciudadanía frente al desmesurado crecimiento demográfico y el escaso reparto de la riqueza.

Entiende Nueva Canarias que hay alternativas posibles «para crecer y vivir mejor». Román Rodríguez, presidente de NC, explicó este jueves en rueda de prensa que ante las recientes movilizaciones ciudadanas hay que dar una respuesta efectiva desde las instituciones, algo que su parecer no va a suceder con el Gobierno de CC-PP. Es más, Rodríguez alertó de las consecuencias que puede tener la inacción gubernamental.

«Si no se actúa, eso que se llama turismofobia y que hoy es un asunto minoritario, si la ciudadanía de Canarias no percibe que se producen cambios en el ritmo de crecimiento y en que la riqueza que se genera en el archipiélago se reparte de manera justa, este sentimiento, esta opinión, esa desafección se va a extender como pasa en Venecia, Berlín, Cataluña, Mallorca y otros lugares del mundo», explicó Rodríguez, que en su comparecencia estuvo acompañado de los diputados Luis Campos y Carmen Hernández.

Para NC, el creciente malestar ciudadano se palpa en la calle, así que «con seguridad, si la gente no percibe que el modelo le es útil para su vida, si la gente no tiene dónde vivir, si la gente tiene salarios que no le permiten una vida digna, va a asociar el modelo a su malestar».

La reciente presentación del Gobierno de Canarias de un plan de trabajo con 51 medidas para afrontar el crecimiento demográfico es «decepcionante, inmovilista, cargado de generalidades, y con algunas negaciones insostenibles como, por ejemplo, negar la tasa turística», en palabras de Román Rodríguez.

En los últimos 25 años Canarias, ha crecido en 500.000 personas, «el doble del crecimiento medio de España y seis veces más que el de Euskadi», apuntaron los dirigentes de la formación canarista. Mientras el crecimiento poblacional se sigue disparando, los servicios no lo hacen al mismo ritmo, con lo que las islas viven «numerosas emergencias», dijo Campos, como la habitacional, hídrica y eléctrica, a lo que se suman altas tasas de pobreza y de precariedad laboral, salarios por debajo de la media española o el peor ratio de bienestar de las comunidades autónomas.

Frente este panorama, la ciudadanía no quiere «nuevas estrategias, nuevos planes, nuevos estudios, creación de oficinas, de observatorios y de visores», que es lo que, dice NC, ofrece el Gobierno canario. Pero no hay medidas efectivas y concretas «porque no quieren poner limites al crecimiento», según el presidente de Nueva Canarias.